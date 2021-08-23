Masterchef Tahsin'e bakın Acun Ilıcalı'nın gediklisi iddiası boşa değil! Tahsin Küçük'ü herkes hafife aldı ama torpili geçmişinden... Masterchef 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük hakkındaki bu gerçekler görenleri, duyanları şaşkına çevirdi. Yeni sezona oldukça hızlı başlayan Masterchef bu sene de diğer seneler olduğu gibi oldukça iddialı yarışmacıları bünyesinde bulunduruyor. Tahsin Küçük hem stüdyoda hem de sosyal medyada esip gürlüyor. İki lafından biri ''Ben kazanacağım'' olan Tahsin Küçük söyledikleriyle herkese umut aşıladı. Özgüveni ve kendinden emin adımlarının nereden geldiği belli oldu.
Tahsin Küçük'ün özgüveni ve kendinden emin sözleri tüm stüdyo dahil olmak üzere ekran başındaki izleyicilerin de dikkatini çekmişti. Tahsin Küçük'ün neden bu kadar özgüven dolu olduğu ortaya çıktı.
Meğerse çok önceden Acun Ilıcalı'yla çekilmiş bir fotoğrafı bulunan Tahsin Küçük'ün Acun Ilıcalı'yla olan geçmişi de herkesi şaşırttı.