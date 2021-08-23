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    • Magazin
    • 23.08.2021 10:34
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    • 23.08.2021 10:34
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    Masterchef Tahsin'e bakın Acun Ilıcalı'nın gediklisi iddiası boşa değil! Tahsin Küçük'ü herkes hafife aldı ama torpili geçmişinden

    TV 8 ekranlarında izleyiciyle buluşan, jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef'te heyecan tavan yaptı. Birbirinden zor elemelerde ter döken yarışmacılar Türkiye'nin Masterchef'i olmak için bir maceraya çıktı. Yarışmanın başlarından bu yana en çok sivrilen isimlerden biri Tahsin Küçük oldu. 23 yaşındaki yarışmacı yüksek özgüveni, söylemleri, diğer yarışmacılarla girdiği polemiklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ancak gelin görün ki Masterchef Tahsin'in bu özgüveninin altı dolu. Sivri çıkışları ve iddiaları tavırlarıyla bilinen Tahsin Küçük'ü herkes sıradan bir yarışmacı zannetti ama yanılıyor...

    Masterchef Tahsin’e bakın!

    Masterchef Tahsin'e bakın Acun Ilıcalı'nın gediklisi iddiası boşa değil! Tahsin Küçük'ü herkes hafife aldı ama torpili geçmişinden... Masterchef 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük hakkındaki bu gerçekler görenleri, duyanları şaşkına çevirdi. Yeni sezona oldukça hızlı başlayan Masterchef bu sene de diğer seneler olduğu gibi oldukça iddialı yarışmacıları bünyesinde bulunduruyor. Tahsin Küçük hem stüdyoda hem de sosyal medyada esip gürlüyor. İki lafından biri ''Ben kazanacağım'' olan Tahsin Küçük söyledikleriyle herkese umut aşıladı. Özgüveni ve kendinden emin adımlarının nereden geldiği belli oldu.

    Tahsin Küçük'ün özgüveni ve kendinden emin sözleri tüm stüdyo dahil olmak üzere ekran başındaki izleyicilerin de dikkatini çekmişti. Tahsin Küçük'ün neden bu kadar özgüven dolu olduğu ortaya çıktı.

    Meğerse çok önceden Acun Ilıcalı'yla çekilmiş bir fotoğrafı bulunan Tahsin Küçük'ün Acun Ilıcalı'yla olan geçmişi de herkesi şaşırttı.

        Masterchef 2021'de görünen ve sosyal medyada da küçük denemeyecek bir kitlesi olan Tahsin Küçük kendinden emin sözleriyle gündeme vurdu. ''Bu neyine güveniyor'' diye soran izleyiciler için Tahsin Küçük araştırması yapıldı ve varılan sonuç herkesi şaşırttı.

        Yıllar önce yine Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını yaptığı ve Burcu Esmersoy'un sunuculuğunu üstlendiği ''Ver Fırına'' isimli yarışmada boy gösteren Tahsin Küçük'ün ilk yarışmasının Masterchef olmadığı öğrenildi.

        Kendinden emin tavırlarıyla stüdyoda rüzgar estiren Tahsin Küçük'ün deneyimleri ortaya çıktı.

            TV8 Kanalında yayınlanan ''Ver Fırına'' isimli yarışmada da yer alan Tahsin Küçük bu defa başarması gerektiğine inanıyor.

            MASTERCHEF TAHSİN KÜÇÜK KİMDİR?

            23 yaşında olan Tahsin, aslen Trabzonlu. Kocaeli'de doğup büyüdüğünü söyleyen Tahsin, yedi yıldır ise İstanbul'da yaşıyor. Yemek yapmanın yanı sıra dans etmeye ilgi duyan Küçük, 2019 yılında Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü'nden mezun oldu.

            2015 yılında 'Ver Fırına' isimli yemek yarışması programına katıldı. El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin, şampiyon olmak istediğini belirtti.

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                Haberler Magazin Masterchef Tahsin'e bakın Acun Ilıcalı'nın gediklisi iddiası boşa değil! Tahsin Küçük'ü herkes hafife aldı ama torpili geçmişinden
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