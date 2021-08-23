Masterchef Tahsin'e bakın Acun Ilıcalı'nın gediklisi iddiası boşa değil! Tahsin Küçük'ü herkes hafife aldı ama torpili geçmişinden... Masterchef 2021 yarışmacısı Tahsin Küçük hakkındaki bu gerçekler görenleri, duyanları şaşkına çevirdi. Yeni sezona oldukça hızlı başlayan Masterchef bu sene de diğer seneler olduğu gibi oldukça iddialı yarışmacıları bünyesinde bulunduruyor. Tahsin Küçük hem stüdyoda hem de sosyal medyada esip gürlüyor. İki lafından biri ''Ben kazanacağım'' olan Tahsin Küçük söyledikleriyle herkese umut aşıladı. Özgüveni ve kendinden emin adımlarının nereden geldiği belli oldu.