Esra Ersoy kimdir? Cicişler Esra Ersoy kaç yaşında, nereli? 13 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddiaları doğru mu?

Esra Ersoy kimdir, kaç yaşında? Sorusu magazin gündemini takip eden vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Esra Ersoy hakkında gerekli detaylar araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Ersoy, "Geçtiğimiz gün 20'li yaşlarda gösteren ama 13 yaşında olduğu sonradan ortaya çıkan bir çocuğun cinsel saldırısına uğradım. " ifadelerini kullandı. Peki, Esra Ersoy kimdir, kaç yaşında? İştre konu hakkında detaylar!
İSTİSMARDAN GÖZALTINA ALINDI
Çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine şikayetçi olunan Esra Ersoy'un gözaltına alındığı da iddia edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ersoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"20 YAŞINDA GÖSTEREN AMA 13 YAŞINDA OLAN ÇOCUĞUN İSTİSMARINA UĞRADIM"
Konu hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Esra Ersoy, şunları söyledi: "Geçtiğimiz gün 20'li yaşlarda gösteren ama 13 yaşında olduğu sonradan ortaya çıkan bir çocuğun cinsel saldırısına uğradım. Çocuk annesinin korkusundan olayı farklı anlatmış yaşı da küçük olunca sanki suçlu benmişim gibi gösterilmiş. Ayrıca o sırada yanımda kardeşim Ceyda Ersoy bile yoktu. Basın mensubu arkadaşlardan lütfen böyle ciddi bir konuda biraz hassas olmalarını rica ediyorum."