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    • Magazin
    • 26.08.2021 12:44
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    • 26.08.2021 12:44
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    Esra Ersoy kimdir? Cicişler Esra Ersoy kaç yaşında, nereli? 13 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddiaları doğru mu?

    Esra Ersoy kimdir, kaç yaşında? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy'un Bodrum'da bir otelde 13 yaşındaki çocuğun odasına girerek cinsel istismarda bulunduğu iddiaları magazin gündeminde büyük ses getirdi. Esra Ersoy ise konu hakkında Instagram hesabından açıklamalarda bulundu. Ersoy'un, "Geçtiğimiz gün 20'li yaşlarda gösteren ama 13 yaşında olduğu sonradan ortaya çıkan bir çocuğun cinsel saldırısına uğradım." açıklamaları dikkat çekti. Bu gelişmelerin ardından Esra Ersoy'un hayatı hakkında bilgiler araştırılmaya başlandı. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Esra Ersoy kimdir? Cicişler Esra Ersoy kaç yaşında, nereli?

    Esra Ersoy kimdir, kaç yaşında? Sorusu magazin gündemini takip eden vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Esra Ersoy hakkında gerekli detaylar araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Ersoy, "Geçtiğimiz gün 20'li yaşlarda gösteren ama 13 yaşında olduğu sonradan ortaya çıkan bir çocuğun cinsel saldırısına uğradım. " ifadelerini kullandı. Peki, Esra Ersoy kimdir, kaç yaşında? İştre konu hakkında detaylar!

    İSTİSMARDAN GÖZALTINA ALINDI

    Çocuğun olayı ailesine anlatması üzerine şikayetçi olunan Esra Ersoy'un gözaltına alındığı da iddia edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ersoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    "20 YAŞINDA GÖSTEREN AMA 13 YAŞINDA OLAN ÇOCUĞUN İSTİSMARINA UĞRADIM"

    Konu hakkında Instagram hesabından açıklama yapan Esra Ersoy, şunları söyledi: "Geçtiğimiz gün 20'li yaşlarda gösteren ama 13 yaşında olduğu sonradan ortaya çıkan bir çocuğun cinsel saldırısına uğradım. Çocuk annesinin korkusundan olayı farklı anlatmış yaşı da küçük olunca sanki suçlu benmişim gibi gösterilmiş. Ayrıca o sırada yanımda kardeşim Ceyda Ersoy bile yoktu. Basın mensubu arkadaşlardan lütfen böyle ciddi bir konuda biraz hassas olmalarını rica ediyorum."

        ESRA ERSOY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

        21 Haziran 1985 tarihinde Mersin'de üç katlı bir villada doğan Esra Ersoy'un kendisinden 4 yaş küçük Ceyda Ersoy adında kız kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu Mersin'de özel Toros Kolejinde ve Liseyi Mersin Sabancı Anadolu Lisesinde okuduktan sonra Ankara'da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olan Esra Ersoy mezun olduktan sonra bir dönem Ankara Laila'da Halkla ilişkiler müdürü olarak çalıştı.

        Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan Esra Ersoy, 2007 Behzat Uygur ve Melike Güner'in yaptığı "Güzel ve Dahi" adlı yarışma programına katıldı. Programda yaptığı çılgınlıklar VE erkeklere çektirdikleri dikkat çekince, dizi projeleri, TV programı sunuculukları, reklam oyunculukları arka arkaya geldi.

        Twitter'da ve YouTube'da yayınladıklarıyla dikkatleri üzerine çeken Ersoy'u, çoğu kez de yaptıkları projeler, aşkları ya da ilginç açıklamaları gündeme taşıdı.
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        Haberler Magazin Esra Ersoy kimdir? Cicişler Esra Ersoy kaç yaşında, nereli? 13 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddiaları doğru mu?
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