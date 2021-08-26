Esra Ersoy kimdir? Cicişler Esra Ersoy kaç yaşında, nereli? 13 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddiaları doğru mu?

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan Esra Ersoy, 2007 Behzat Uygur ve Melike Güner'in yaptığı "Güzel ve Dahi" adlı yarışma programına katıldı. Programda yaptığı çılgınlıklar VE erkeklere çektirdikleri dikkat çekince, dizi projeleri, TV programı sunuculukları, reklam oyunculukları arka arkaya geldi.

Twitter'da ve YouTube'da yayınladıklarıyla dikkatleri üzerine çeken Ersoy'u, çoğu kez de yaptıkları projeler, aşkları ya da ilginç açıklamaları gündeme taşıdı.