Burak Deniz'le aşkı tam gaz devam eden Didem Soydan'ın tekne tatilinde yaşadığı zor anlar! Saklanmaya çalışırken...

Burak Deniz'le aşkı tam gaz devam eden Didem Soydan tekne tatilinde zor anlar yaşadı. Rol aldığıı "Cahil Periler" dizisinin İtalya'daki çekimlerini tamamlayıp Türkiye'ye dönen Burak Deniz sevgilisi Didem Soydan ve Arkadaş grubuyla Göcek'te tekne tatiline çıktı.
Erkan Petekkaya'nın teknesini kiralayan çift, Göcek koyların gezip demirledikleri koyda denize girdi.
Soydan, Eker'in sevgilisine yardım etmek için uzun uğraşlar verdi. Yüzmeyi bilmediği anlaşılan Eker'in sevgilisi için deniz simidi suya indirilip, binmesi için başında beklendi.