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    • Magazin
    • 25.08.2021 12:47
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    • 25.08.2021 12:52
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    Burak Deniz'le aşkı tam gaz devam eden Didem Soydan'ın tekne tatilinde yaşadığı zor anlar! Saklanmaya çalışırken...

    Arkadaş gruplarıyla birlikte Göcek'te tatile çıkan Burak Deniz ve Didem Soydan çifti kameralara yakalandı. Erkan Petekkaya'nın teknesini kiralayan çiftin keyfi pek yerindeydi ancak Soydan'ın başına talihsiz bir kaza geldi. Teknenin merdivenlerinden çıkmakta zorlanan Soydan, deniz üzerinde hızla giden bir zodyak botta gazeteciler olduğunu düşününce, saklanmaya çalıştı. Merdivenlerden tekrardan suya düşen modelin bu halleri objektiflere kare kare yansıdı. İşte o anlar...

    Didem Soydan tekne tatilinde zor anlar yaşadı!

    Burak Deniz'le aşkı tam gaz devam eden Didem Soydan tekne tatilinde zor anlar yaşadı. Rol aldığıı "Cahil Periler" dizisinin İtalya'daki çekimlerini tamamlayıp Türkiye'ye dönen Burak Deniz sevgilisi Didem Soydan ve Arkadaş grubuyla Göcek'te tekne tatiline çıktı.


    Erkan Petekkaya'nın teknesini kiralayan çift, Göcek koyların gezip demirledikleri koyda denize girdi.

    Soydan, Eker'in sevgilisine yardım etmek için uzun uğraşlar verdi. Yüzmeyi bilmediği anlaşılan Eker'in sevgilisi için deniz simidi suya indirilip, binmesi için başında beklendi.

        Yakışıklı oyuncu Burak Deniz palet ve deniz gözlüğünü taktıktan sonra kendisini denize bıraktı. Deniz içerisinde sevgilisi Didem Soydan'la romantik dakikalar yaşadı.

        Keyifli oldukları her hallerinden belli olan grup sudan çıkmaya çalışırken Didem Soydan zor anlar yaşadı.

        Teknenin merdivenlerinden çıkmakta zorlanan Soydan, deniz üzerinde hızla giden bir zodyak botta gazeteciler olduğunu düşününce, saklanmaya çalıştı. Merdivenlerden tekrardan suya düşen modelin bu halleri objektiflere kare kare yansıdı.

            Denizden çıkan Burak Deniz, enerjisini atamayınca teknenin üst bölümüne çıkarak denize tekrar atladı.

            Sudan çıkan Didem Soydan'ı karşılayan oyuncu sevgilisine sarılıp öpücüklere boğdu.

            Bununla da yetinmeyen oyuncu, teknenin merdivenlerine defalarca çıkıp suya atladı.

                Öte yandan Burak Deniz geçtiğimiz gün sevgilisini öptüğü fotoğrafını gül emojisiyle paylaşmasıyla dikkat çekti

                Burak Deniz ile Didem Soydan'ın tatili geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ifşa olmuştu.

                İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen ikilinin fotoğrafı gündeme bomba gibi düşmüş, ancak taraflardan hiçbir açıklama gelmemişti.
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                Haberler Magazin Burak Deniz'le aşkı tam gaz devam eden Didem Soydan'ın tekne tatilinde yaşadığı zor anlar! Saklanmaya çalışırken...
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