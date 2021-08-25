Ayça Erturan kimdir, kaç yaşında? Delta varyantına yakalanan Ayça Erturan'ın sağlık durumu nasıl? Oğulcan Kırca'nın eşi...

Oyuncu Ayça Erturan hakkında sevenlerini korkutan haber geldi. 5 aylık hamile olan oyuncu yaptığı açıklamada delta varyantına yakanlandığını duyurdu. Bu gelişmelerin hemen ardından Oğulcan Kırca ile evli olan Ayça Erturan hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Ayça Erturan kimdir, kaç yaşında? Delta varyantına yakalanan Ayça Erturan'ın sağlık durumu nasıl? İşte konu hakkında detaylar!
AYÇA ERTURAN DELTA VARYANTINA YAKALANDI! İŞTE SAĞLIK DURUMU HAKKINDA MERAK EDİLENLER!
Kısa bir süre önce kız çocuğuna hamile olduğunu açıklayan oyuncu Ayça Erturan, koronavirüs delta varyantına yakalandı.
Yaklaşık 5 aylık hamile olan Erturan, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim" açıklamasında bulundu.
Oyuncu, aşının önemini de vurgulayarak "Belki hastalığa yakalanmanızı %100 önlemiyor ama semptomları azaltıyor " dedi.
GÖZYAŞLARIYLA AÇIKLAMIŞTI
2014 yılında oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, geçtiğimi ay hamile olduğunu duyurmuştu. İkilinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Kızları olacaklarını öğrenen çiftten Erturan, o anları YouTube kanalından yayınladığı video ile duyurdu.