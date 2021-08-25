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    • Magazin
    • 25.08.2021 13:48
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    • 25.08.2021 13:49
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    Ayça Erturan kimdir, kaç yaşında? Delta varyantına yakalanan Ayça Erturan'ın sağlık durumu nasıl? Oğulcan Kırca'nın eşi...

    Ayça Erturan kimdir, kaç yaşında? Sorusu magazin gündeminde merak edilen konular arasında yer aldı. 5 aylık hamile olan oyuncu Ayça Erturan hakkında sevenlerini üzecek haber geldi. Erturan yaptığı açıklamada delta varyantına yakalandığını duyurdu. Güzel oyuncu, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı." ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından Ayça Erturan'ın sağlık durumu merak edilip araştırılıyor. İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Ayça Erturan kimdir, kaç yaşında?

    Oyuncu Ayça Erturan hakkında sevenlerini korkutan haber geldi. 5 aylık hamile olan oyuncu yaptığı açıklamada delta varyantına yakanlandığını duyurdu. Bu gelişmelerin hemen ardından Oğulcan Kırca ile evli olan Ayça Erturan hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Ayça Erturan kimdir, kaç yaşında? Delta varyantına yakalanan Ayça Erturan'ın sağlık durumu nasıl? İşte konu hakkında detaylar!

    AYÇA ERTURAN DELTA VARYANTINA YAKALANDI! İŞTE SAĞLIK DURUMU HAKKINDA MERAK EDİLENLER!

    Kısa bir süre önce kız çocuğuna hamile olduğunu açıklayan oyuncu Ayça Erturan, koronavirüs delta varyantına yakalandı.

    Yaklaşık 5 aylık hamile olan Erturan, "İlk doz aşımı yaptırmış, ikinci doz zamanını bekliyordum. Fakat virüs hızlı davrandı. Genel durumum iyi. Bebek de iyi. Doktorumun takibindeyim" açıklamasında bulundu.

    Oyuncu, aşının önemini de vurgulayarak "Belki hastalığa yakalanmanızı %100 önlemiyor ama semptomları azaltıyor " dedi.

    GÖZYAŞLARIYLA AÇIKLAMIŞTI

    2014 yılında oğlu Oğulcan Kırca ile nikah masasına oturan oyuncu Ayça Erturan, geçtiğimi ay hamile olduğunu duyurmuştu. İkilinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Kızları olacaklarını öğrenen çiftten Erturan, o anları YouTube kanalından yayınladığı video ile duyurdu.

        'O KADAR EMİNDİM Kİ...'

        Ünlü oyuncu, "Kızımız olacak, hiç beklemiyordum. 'Kesin oğlan' falan diyordum evde. Hamileliğimi öğrenmemden daha büyük şok geçirdim. O kadar emindim ki erkek olduğuna... Gerçekten çok şaşkınım" şeklinde konuştu.

        Baba olacağını öğrenince büyük şaşkınlık yaşayan Kırca ise duygularını, "İnsan hayatı boyunca beklediği bir şeyin haberini alınca ne yapacağını bilemiyor" sözleriyle dile getirmişti.

        AYÇA ERTURAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

        1 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğan Ayça Erturan, Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezundur. Üniversitede okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk eğitimi aldı.

        BKM adıyla bilinen Beşiktaş Kültür Merkezi topluluğunun bir üyesi olan Ayça Erturan, birçok televizyon dizisinde, tiyatro oyununda ve reklam filminde rol almıştır.


        İlk sinema deneyimini, Çok Film Hareketler Bunlar filmiyle yaşamıştır. 2015 yılında Faik Ergin, Oya Aydoğan, Selahattin Taşdöğen ve Eylük Öztürk gibi tanınmış oyuncuların rol aldığı Aşk Nerede adlı sinema filminde oynayan Ayça Erturan, aynı yıl Evli ve Öfkeli adlı dizide Ebru Cündübeyoğlu, Sarp Akkaya, Serkan Altunorak, Birce Akalay ve Yıldız Çağrı Atiksoy gibi ünlü isimlerle birlikte rol almıştır. Ayça Erturan, 31 Ağustos 2014 tarihinde Levent Kırca'nın oğlu Oğulcan Kırca ile evlenmiştir.

        DELTA VARYANTI NEDİR?

        Delta varyantı dünyada yeni bir tedirginliğe yol açtı. Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir 'spike' protein mutasyonuna sahip.

        Delta Plus, Delta'nın mevcut özellikleriyle bir araya geldiğinde; daha kolay yayıldığı/bulaşabildiği, akciğer hücrelerine daha kolay tutunduğu ve virüsü etkisiz hale getiren monoklonal antikor tedavisine karşı daha dirençli olduğu için 'endişe' yaratıyor.

        Bu nedenle de DSÖ, Delta ve Delta Plus varyantlarını 'endişe verici' kategoriye aldı. Delta ve Delta Plus varyantları aşılardan ve hastalığa karşı önceden var olan bağışıklıktan kaçabiliyor.
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