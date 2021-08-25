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    • Magazin
    • 25.08.2021 10:55
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    • 25.08.2021 10:55
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    Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor, mesleği ne? Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında?

    Mehmet Dinçerler kimdir? Sorusu magazin gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımlar ve aşk hayatıyla mazagin gündeminden düşmeyen Mehmet Dinçerler hakkında araştırmalar hız kazandı. Özellikle Hadise ile aşk yaşadığı haberlerinin ardıdan hayatı hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki, Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında? Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor, mesleği ne?

    Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Hadise ile aşk yaşayan Mehmert Dinçerler son dönemde magazin gündeminde sıklıkla konuşulan isimlerden biri oldu. Vatandaşlar Mehmet Dinçerler'in hayatı hakkında bilgileri merak edip araştırıyor. Peki, Peki, Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında? Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte konu hakkında detaylar!

    MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

    Mehmet Dinçerler 1988 yılında doğdu. Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur. Gaziantepli olan Mehmet Dinçerler 30 yaşında ve oğlak burcudur. Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

    İş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumunda. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

        Baklavada tanınmış bir markanın kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

        Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır.

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