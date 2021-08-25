Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor, mesleği ne? Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında?

Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Hadise ile aşk yaşayan Mehmert Dinçerler son dönemde magazin gündeminde sıklıkla konuşulan isimlerden biri oldu. Vatandaşlar Mehmet Dinçerler'in hayatı hakkında bilgileri merak edip araştırıyor. Peki, Peki, Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında? Mehmet Dinçerler ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte konu hakkında detaylar!
MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?
Mehmet Dinçerler 1988 yılında doğdu. Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur. Gaziantepli olan Mehmet Dinçerler 30 yaşında ve oğlak burcudur. Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.
İş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumunda. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.