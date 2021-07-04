Burak Deniz'den bomba hamle! “Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi” diyen Didem Soydan'la ayrıldı ilk işi bakın ne oldu...
Burak Deniz'den bomba hamle! Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında yaptığı tepki çeken açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen model Didem Soydan, uzun bir süredir başarılı oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşıyordu. İkili zaman zaman kıskançlık nedeniyle tartıştığı yönünde iddialarla gündeme geliyordu. İddiaya göre ünlü çiftin ilişkisi bitti, ayrılığı güçlendiren iddia ise bakın ne oldu...
04.07.2021 12:50
- Son Güncelleme: 04.07.2021 12:53
BURAK DENİZ'DEN BOMBA HAMLE!
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında tepki çeken açıklamalarda bulunan Didem Soydan ile sevgilisi Burak Deniz ayrıldı.
"Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi" diyen Didem Soydan'la ayrıldığı ileri sürülen Burak Deniz, uzun süredir Soydan'ın spor hocasına gidiyordu.
Burak Deniz kısa süre önce rol arkadaşı Alina Boz'un spor hocası Kerim Savaş Sarı'yla çalışmaya başladı, ayrılık iddiaları bu hamle ile güçlendi.
İlk olarak ünlü çiftin sosyal medya hesaplarından birlikte çekindikleri fotoğrafları silmesi dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtlayan ünlü model Didem Soydan, çarpıcı açıklamalarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.