Burak Deniz'den bomba hamle! “Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi” diyen Didem Soydan'la ayrıldı ilk işi bakın ne oldu...

Burak Deniz'den bomba hamle! Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube programında yaptığı tepki çeken açıklamalarla gündeme bomba gibi düşen model Didem Soydan, uzun bir süredir başarılı oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşıyordu. İkili zaman zaman kıskançlık nedeniyle tartıştığı yönünde iddialarla gündeme geliyordu. İddiaya göre ünlü çiftin ilişkisi bitti, ayrılığı güçlendiren iddia ise bakın ne oldu...

04.07.2021 12:50 - Son Güncelleme: 04.07.2021 12:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





