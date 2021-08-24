Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve Didem Soydan tatilde yakayı ele verdi! Havalimanı'nda görüntülenen ikili bu kez denizde aşka geldi
Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve Didem Soydan tatilde yakayı ele verdi! Havalimanı'nda görüntülenen ikili bu kez denizde aşka geldi, kameraları fark eden Didem Soydan ise deniz üzerinde hızla giden bir zodyak botta gazeteciler olduğunu düşününce, saklanmaya çalıştı ancak merdivenlerden tekrardan suya düştü. Ünlü modelin bu halleri objektiflere kare kare yansıdı. İşte Didem Soydan ve Burak Deniz'in aşk tatili...
24.08.2021 09:13
- Son Güncelleme: 24.08.2021 09:18
BURAK VE DİDEM'İN AŞK TATİLİ!
Oyuncu Burak Deniz, model sevgilisi Didem Soydan, yakın arkadaşı Umut Eker ve arkadaş grubu tekne tatiline çıktı. Göcek koylarını gezen grup, akşam saatlerinde demirledikleri koyda gönüllerince eğlendi.