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Haberler Magazin Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve Didem Soydan tatilde yakayı ele verdi! Havalimanı'nda görüntülenen ikili bu kez denizde aşka geldi

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve Didem Soydan tatilde yakayı ele verdi! Havalimanı'nda görüntülenen ikili bu kez denizde aşka geldi

Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz ve Didem Soydan tatilde yakayı ele verdi! Havalimanı'nda görüntülenen ikili bu kez denizde aşka geldi, kameraları fark eden Didem Soydan ise deniz üzerinde hızla giden bir zodyak botta gazeteciler olduğunu düşününce, saklanmaya çalıştı ancak merdivenlerden tekrardan suya düştü. Ünlü modelin bu halleri objektiflere kare kare yansıdı. İşte Didem Soydan ve Burak Deniz'in aşk tatili...

24.08.2021 09:13 - Son Güncelleme: 24.08.2021 09:18
Maraşlı’nın yıldızı Burak Deniz ve Didem Soydan tatilde yakayı ele verdi! Havalimanı’nda görüntülenen ikili bu kez denizde aşka geldi

BURAK VE DİDEM'İN AŞK TATİLİ!

Oyuncu Burak Deniz, model sevgilisi Didem Soydan, yakın arkadaşı Umut Eker ve arkadaş grubu tekne tatiline çıktı. Göcek koylarını gezen grup, akşam saatlerinde demirledikleri koyda gönüllerince eğlendi.

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Maraşlı’nın yıldızı Burak Deniz ve Didem Soydan tatilde yakayı ele verdi! Havalimanı’nda görüntülenen ikili bu kez denizde aşka geldi

Deniz girmek için teknenin merdivenlerine gelen Didem Soydan, Eker'in sevgilisine yardım etmek için uzun uğraşlar verdi. Yüzmeyi bilmediği anlaşılan Eker'in sevgilisi için deniz simidi suya indirilip, binmesi için başında beklendi.

Maraşlı’nın yıldızı Burak Deniz ve Didem Soydan tatilde yakayı ele verdi! Havalimanı’nda görüntülenen ikili bu kez denizde aşka geldi

Burak Deniz palet ve deniz gözlüğünü taktıktan sonra kendisini serin sulara bıraktı. Deniz içerisinde Soydan ile samimi görüntüler veren oyuncunun keyifli halleri objektiflere böyle yansıdı.

Maraşlı’nın yıldızı Burak Deniz ve Didem Soydan tatilde yakayı ele verdi! Havalimanı’nda görüntülenen ikili bu kez denizde aşka geldi

SAKLANMAYA ÇALIŞTI
Tekne personeli, sudan çıkmak bilmeyen grup için meyve tabağı yaparak servis etti. Hayli eğlenen grubun sudan çıkma vakti geldiğinde Didem Soydan, zor anlar yaşadı.

Maraşlı’nın yıldızı Burak Deniz ve Didem Soydan tatilde yakayı ele verdi! Havalimanı’nda görüntülenen ikili bu kez denizde aşka geldi

Teknenin merdivenlerinden çıkmaya çalışan Soydan, deniz üzerinde hızla giden bir zodyak botta gazeteciler olduğunu düşününce, saklanmaya çalıştı. Merdivenlerden tekrardan suya düşen modelin bu halleri objektiflere kare kare yansıdı.

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