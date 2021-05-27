Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, şarkılarının yanı sıra yatırımlarıyla gündeme gelmişti. 2018 yılında Bodrum'da işlettiği La Plaj isimli mekana, iddiaya göre 1 milyon 900 bin liralık borcu sebebiyle icra gelmişti. Hadise, her ne kadar iddiaları yalanlasa da haberler manşetlerden inmemişti.
Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu magazin programında konuyu değerlendirmiş ve yorumlarda bulunmuştu. Yapılan programlarda 'Hadise'ye haciz şoku', 'Hadise 200 bin liralık tatilin tadını çıkartıyor, alacaklılar borçlunun yolunu gözlüyor" gibi farklı başlıklardaki haberlerle değerlendirilmişti.
SUNUCULARA DAVA
Hadise, programda aleyhine yapılan gerçek dışı haber ve yorumları affetmemiş durumu savcılığa bildirmişti. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı program sunucuları Serengil ve Semercioğlu'ndan 100'er bin liralık manevi tazminat talep etmişti.