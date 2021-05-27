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    • 27.05.2021 16:18
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    • 27.05.2021 16:49
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    SON DAKİKA: O davada karar çıktı! ve , 'ye bakın ne kadar tazminat ödeyecek

    O davada karar çıktı! Ünlü şarkıcı 'nin Bodrum’da işlettiği için icralık olduğu iddia edilmişti. Hadise, konuyla ilgili programlarında yorumlarda bulunan ve ’na 100’er bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Hadise'nin Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu'na açtığı tazminat davasında karar çıktı! Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu, Hadise'ye bakın ne kadar tazminat ödeyecek...

    Karar çıktı! Seren ve Cengiz, Hadise'ye tazminat ödeyecek!

    Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, şarkılarının yanı sıra yatırımlarıyla gündeme gelmişti. 2018 yılında Bodrum'da işlettiği La Plaj isimli mekana, iddiaya göre 1 milyon 900 bin liralık borcu sebebiyle icra gelmişti. Hadise, her ne kadar iddiaları yalanlasa da haberler manşetlerden inmemişti.

    Seren Serengil ile Cengiz Semercioğlu'nun sunduğu magazin programında konuyu değerlendirmiş ve yorumlarda bulunmuştu. Yapılan programlarda 'Hadise'ye haciz şoku', 'Hadise 200 bin liralık tatilin tadını çıkartıyor, alacaklılar borçlunun yolunu gözlüyor" gibi farklı başlıklardaki haberlerle değerlendirilmişti.

    SUNUCULARA DAVA

    Hadise, programda aleyhine yapılan gerçek dışı haber ve yorumları affetmemiş durumu savcılığa bildirmişti. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı program sunucuları Serengil ve Semercioğlu'ndan 100'er bin liralık manevi tazminat talep etmişti.

        KARAR VERİLDİ

        O davada bugün karar çıktı. Tarafların vekilleri ile gerçekleşen duruşmada Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in vekilleri, yapılan haberin hukuka aykırı olmadığını ve Hadise Açıkgöz'ün haber sonrasında manevi zarara uğradığına dair kanıtın bulunmadığını ifade ederek davanın reddini talep etti.

        SEREN VE CENGİZ TAZMİNAT ÖDEYECEK

        Mahkeme, davanın kısmen kabulüne Serengil ve Semercioğlu'nun ünlü şarkıcıya 8 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.
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