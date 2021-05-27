Üç kez evlenen ve büyük kızı evli olan Acun Ilıcalı'nın Banu, Melisa, Leyla ve Yasemin Ilıcalı olmak üzere 4 kızı var.

Banu Ilıcalı kaç yaşında?



Acun Ilıcalı'nın Banu Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 29 Ocak 1990 tarihinde doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi.