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    • Magazin
    • 27.05.2021 16:42
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    • 27.05.2021 16:42
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    'nın kızları saç saça baş başa girdi anne olaya el koydu! Kavga nedeni incir çekirdeğini doldurmuyor

    Ünlü televizyoncu 'nın olduğu kadar ailesinin de özel hayatı yakın markajda. 'in sahibi Acun Ilıcalı magazin ve spor gündeminde düşmüyor. Diğer bir yandan da kendisiyle bağı olan herkes de magazin sayfalarında kendisine yer buluyor. Bu kez Acun Ilıcalı'nın ile olan evliliğinden kızları Leyla ve Yasemin çok konuşuldu. Sosyal medyayı aktif kullanan Leyla ve Yasemin kardeşler. TikTok canlı yayınında kapışınca sosyal medyada olay oldu. Kardeşlerin kavgası sonrası anne Zeynep Yılmaz devreye girdi.

    Acun Ilıcalı'nın kızları saç saça baş başa girdi

    Acun Ilıcalı'nın kızları saç saça baş başa girdi anne Zeynep Yılmaz olaya el koydu! Kavga nedeni incir çekirdeğini doldurmuyor... Acun Ilıcalı'nın 2003-2016 yılları arasında evli kaldığı ikinci eşi mimar Zeynep Yılmaz'dan olan kızları Yasemin ve Leyla'nın, TikTok canlı yayınında ettikleri kavga sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Pek çok kişi bu canlı yayın anlarına karşı şaşkınlığını gizleyemezken Leyla ve Yasemin'in anneleri Zeynep Yılmaz'dan açıklama geldi.

    Acun Ilıcalı'nın kızları Leyla ve Yasemin geçtiğimiz günlerde Tiktok'ta canlı yayındayken şarj yüzünden birbirine girdi! Canlı yayını izleyen kişilerin şahit olduğu bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

    Pek çok kişi bu canlı yayın anlarına karşı şaşkınlığını gizleyemezken Leyla ve Yasemin'in anneleri Zeynep Yılmaz'dan bugün açıklama geldi. Acun Ilıcalı'nın eski eşi kızlarını savunmayı ihmal etmedi.

        Kızlarıyla sık sık Instagram hesabından pozlar vermeyi ihmal etmeyen Zeynep Yılmaz, bugün yine kızlarını korumayı ihmal etmedi.

        Tiktok'ta canlı yayın açan Leyla ve Yasemin, bu sırada şarj aleti yüzünden kavga edince ortalık karıştı. İki kardeşin kavgası sosyal medyada olay oldu.

        Anneleri Zeynep Yılmaz'dan ise jet bir paylaşım geldi ve kızlarını korumaktan geri durmadı ve bu paylaşımı yaptı.

            Üç kez evlenen ve büyük kızı evli olan Acun Ilıcalı'nın Banu, Melisa, Leyla ve Yasemin Ilıcalı olmak üzere 4 kızı var.

            Banu Ilıcalı kaç yaşında?

            Acun Ilıcalı'nın Banu Başbuğ ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı, 29 Ocak 1990 tarihinde doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olan Banu Ilıcalı, 2016 yılında Efe Ceyhun ile evlendi.

            Leyla Ilıcalı kaç yaşında?

            Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı çiftinin büyük kızları olan Leyla Ilıcalı, 2004 yılında dünyaya geldi. Seneler önce Yeteneksizsiniz yarışmasına katılan Leyla Ilıcalı, O Ses Türkiye yılbaşı özel programında arkadaşlarıyla şarkı söylemişti.

            Yasemin Ilıcalı kaç yaşında?

            Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı çiftinin küçük kızları Yasemin Ilıcalı 2007 yılında dünyaya geldi.

            Melisa Ilıcalı kaç yaşında?

            Acun Ilıcalı'nın üçüncü evliliğinden olan kızı Melisa Ilıcalı 5 yaşında. Melisa Ilıcalı'nın annesi katıldığı yarışma programıyla tanınan ve şimdilerde sosyal medya fenomeni haline gelen Şeyma Subaşı.
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            Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın kızları saç saça baş başa girdi anne Zeynep Yılmaz olaya el koydu! Kavga nedeni incir çekirdeğini doldurmuyor