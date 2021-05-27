Acun Ilıcalı'nın kızları saç saça baş başa girdi anne Zeynep Yılmaz olaya el koydu! Kavga nedeni incir çekirdeğini doldurmuyor... Acun Ilıcalı'nın 2003-2016 yılları arasında evli kaldığı ikinci eşi mimar Zeynep Yılmaz'dan olan kızları Yasemin ve Leyla'nın, TikTok canlı yayınında ettikleri kavga sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Pek çok kişi bu canlı yayın anlarına karşı şaşkınlığını gizleyemezken Leyla ve Yasemin'in anneleri Zeynep Yılmaz'dan açıklama geldi.
Acun Ilıcalı'nın kızları Leyla ve Yasemin geçtiğimiz günlerde Tiktok'ta canlı yayındayken şarj yüzünden birbirine girdi! Canlı yayını izleyen kişilerin şahit olduğu bu anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Pek çok kişi bu canlı yayın anlarına karşı şaşkınlığını gizleyemezken Leyla ve Yasemin'in anneleri Zeynep Yılmaz'dan bugün açıklama geldi. Acun Ilıcalı'nın eski eşi kızlarını savunmayı ihmal etmedi.