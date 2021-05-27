Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 27.05.2021 13:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2021 13:54
    ABONE OL

    hastalığı nedir? , kaç yaşında ve nereli?

    Cennet Mahallesi dizisinde Pembe karakteriyle büyük beğeni toplayan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Usta oyuncu açıklamasında "Sevgili dostlar bir süre sizinle olamayacağım. Sağlıklı günlerde tekrar bir arada olmak üzere." notunu paylaştı. Peki, nedir? , kaç yaşında ve nereli?

    Melek Baykal kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Cennet Mahallesi başta olmak üzere pek çok dizi ve filmde izlediğimiz ünlü oyuncu Instagram hesabından bir açıklamada bulundu. Baykal, "Sevgili dostlar bir süre sizlerle olamayacağım. Sağlıklı günlerde tekrar bir arada olmak üzere." şeklinde paylaşım yaptı. Peki, Melek Baykal hastalığı nedir? Melek Baykal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

    MELEK BAYKAL HASTALIĞI NEDİR?

    Ünlü oyuncunun sağlık problemi olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Baykal, sadece sosyal bir süre sizlerle olamayacağım şeklinde bir not paylaştı.

    İşte açıklamasına dair detaylar;

    "BİR SÜRE SİZLERLE OLAMAYACAĞIM"

    Usta oyuncu açıklamasında "Sevgili dostlar bir süre sizlerle olamayacağım. Sağlıklı günlerde tekrar bir arada olmak üzere." notunu paylaştı.

    MELEK BAYKAL KİMDİR?

    Melek Baykal 7 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Ferhunde Hanımlar dizisindeki "Nermin", Hayat Bağları dizisindeki "Nurhayat" ve Cennet Mahallesi dizisindeki "Pembe" rolleriyle tanınır.

        Ankara'da çekilen Ferhunde Hanımlar ile tanınmasının ardından gelen teklifleri değerlendirerek İstanbul'a yerleşmiştir.

        İstanbul doğumlu olan ve henüz 17 yaşındayken tiyatroya başlayan Baykal, ilk oyununda 85 yaşında bir kadını canlandırarak takdir topladı. Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur.

        Uzun süre Ankara Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde çalıştı. Cennet Mahallei'ndeki performansıyla beğeni topladı.

            Daha çok televizyon dizilerinde rol almıştır. Melek Baykal'ın rol aldığı ilk sinema filmi ise Kaçma Birader adlı film olmuştur.

            2012 yılının başından itibaren Star TV'de kendi adını taşıyan kadın programını sunmaktaydı.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Hangi ülke Türk turistlerden ne istiyor?
            Haberler Magazin Melek Baykal hastalığı nedir? Melek Baykal kimdir, kaç yaşında ve nereli?