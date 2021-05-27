Cennet Mahallesi başta olmak üzere pek çok dizi ve filmde izlediğimiz ünlü oyuncu Instagram hesabından bir açıklamada bulundu. Baykal, "Sevgili dostlar bir süre sizlerle olamayacağım. Sağlıklı günlerde tekrar bir arada olmak üzere." şeklinde paylaşım yaptı. Peki, Melek Baykal hastalığı nedir? Melek Baykal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

MELEK BAYKAL HASTALIĞI NEDİR?

Ünlü oyuncunun sağlık problemi olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Baykal, sadece sosyal bir süre sizlerle olamayacağım şeklinde bir not paylaştı.

İşte açıklamasına dair detaylar;