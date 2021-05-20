Hadise'ye Işın Karaca'dan ortalığı karıştıracak gönderme! Ebru Gündeş'in boşandığı eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti...
Hadise'ye Işın Karaca'dan ortalığı karıştıracak gönderme! Ebru Gündeş'in boşandığı eşi Reza Zarrab ile yasak aşk aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'nin oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile ayrıldığı yönündeki dedikodular gündeme bomba gibi düşmüştü. Belçika'da MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına konuk olan şarkıcı Hadise, yaptığı açıklamalarla tepki çekti. Kısa sürede sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulunan Hadise'nin Eurovision'la gündeme gelmesine Işın Karaca'dan gelen yorum dikkat çekti. Yasak aşk skandalı ile adı magazi gündeminden düşmeyen ve sevgilisi ile ayrıldığı ileri sürülen Hadise'nin Işın Karaca'ya vereceği tepki ise merak konusu...
Ebru Gündeş'in boşandığı eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen Hadise'ye, Işın Karaca'dan ortalığı karıştıracak gönderme! Uzun süredir göremediği anne-babası Gülnihal-Hasan Açıkgöz'ü ziyaret etmek için doğup büyüdüğü Belçika'ya giden Hadise, Belçika'da MNM Radyo'da Peter Van de Veire'in programına konuk oldu.
Hadise, "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" dedi. Hadise'nin bu açıklaması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki görürken, bazı kullanıcılar da şarkıcının başarasının takdir edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN YASAK AŞK İDDİASI
Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiası geçtiğimiz ay gündeme bomba gibi düşmüştü. Ebru Gündeş, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a geçtiğimiz ay Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştı. Ünlü şarkıcının dava dosyasına giren ihanet iddiaları magazin dünyasında büyük ses getirmişti.