Hadise'ye Işın Karaca'dan ortalığı karıştıracak gönderme! Ebru Gündeş'in boşandığı eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti...

Hadise, "Belçika adına Eurovision Şarkı Yarışması'na neden katılmayayım ki? Belçika için Eurovision'a gitmek istiyorum ama kimse bana teklif etmedi" dedi. Hadise'nin bu açıklaması bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki görürken, bazı kullanıcılar da şarkıcının başarasının takdir edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.