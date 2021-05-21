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    • Magazin
    • 21.05.2021 20:51
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    • 21.05.2021 20:51
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    tarihte var mı? Akmal Mirzo kimdir, , ? İşte hayatı...

    Sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. ATV’de bu akşam yeni bir dizi başladı ve Bozkır Arslanı Celaleddin daha şimdiden merak konusu oldu, ilgiyi üzerine çekti. Hem konusu hem de oyuncuları ile ön plana çıkan dizideki karakterleri kimlerin canlandırdığı gündemde sıklıkla sorgulanıyor. Peki , , ? işte Subutay karakterine hayat verecek olan Akmal Mirzo hakkındaki bilgiler…

    takvim.com.tr
    Bozkır Arslanı Celaleddin Subutay kimdir, tarihte var mı?

    Atv'de ekrana gelecek olan Bozdağ Film imzalı, Harzemşahların büyük komutanı ve lideri Celaleddin Harzemşah'ın hikayesini konu alan 'Bozkır Arslanı Celaleddin' bu akşam ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak. Seyirciler ise bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. Dizide Subutay karakterini oyuncu Akmal Mirzo canlandırıyor. Peki, Subutay kimdir, tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Subutay'ı oynayan Akmal Mirzo kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...

    AKMAL MİRZO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE EVLİ Mİ?

    1983 doğumlu olan Akmal Mirzo, Özbekistan'da dünyaya gelmişti. Ülkesinde oldukça popüler olan sanatçı oyunculuğun yanı sıra radyo programlarına da katılım göstermektedir. Türkiye'de daha önce adı daha önce çok duyulmasa da ATV ekranlarında yayınlanan Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinde gösterdiği başarılı performans ile kısa zamanda tanınan isimler arasına girdi.

    SUBUTAY KİMDİR, NE ZAMAN YAŞADI VE NASIL ÖLDÜ?

    Tarihçilerin Tuva Türklerinin Uranhay kabilesinden olduğunu kabul ettiği Subutay, daha çocuk sayılabilecek bir yaşta Cengiz'in saflarına katılmıştır. Cengiz Han'ın babası Yesügey ile babası Çarçuday arasında sıkı bir dostluk vardı. Bu dostluk sonucunda Çarçuday, Subutay'ın abisi olan Çelme'yi henüz bebekken Yesügey'in himayesine bırakmıştı.

        İlerleyen zamanlarda Temuçin (Cengiz Han) ve Çelme yakın arkadaş olacaktı. Ancak Yesügey'in öldürülmesinin ardından iki arkadaş kaçak bir hayata zorunda kalmış ve zorlu bir sürece girmişti. Tam tarihi bilinmese de Subutay'ında Cengiz ve abisine katıldığı zaman dilimi bu noktadadır. Büyük Moğol İmparatorluğu'nun temellerinin atılmaya başlandığı zamandan Cengiz Han'ın oğlu olan Ogeday'a kadar süren askeri başarılar dizisi bu şekilde başlamıştır.
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