Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Seyirciler ise bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. Dizide Temur Melik karakterini sevilen oyuncu Sezgin Erdemir canlandırıyor. Peki, Temur Melik kimdir, tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Melik'i oynayan Sezgin Erdemir kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...

KUTLUBİKE KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

Celaleddin'in büyük görevi Cengiz Han'a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır. 'Bozkır Arslanı Celaleddin', nüfuz mücadelesinin, saltanat kavgalarının, düşman saldırılarının kasıp kavurduğu bir ülkeyi tek başına ayakta tutmaya çalışan bir kahramanın, aslanlar içinde bir aslan olan Celaleddin Harzemşah'ın hikayesidir. Ancak tarihte Kutlubike'ye dair bir bilgi yer almıyor.

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