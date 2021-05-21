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    • Magazin
    • 21.05.2021 17:13
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    • 21.05.2021 17:13
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    , tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin kimdir, kaç yaşında, nereli?

    Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ yine çok konuşulacak bir tarihi dizi projesine imza attı. Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" deyip saygısını ifade ettiği Celaleddin Harzemşah'ın hayatını anlatan Bozkır Arslanı Celaleddin izleyici karşısına çıkıyor. Dizide karakterini ise canlandırıyor. Peki, , tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike Yulduz Radjabova kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

    Kutlubike kimdir, tarihte var mı?

    Bozkır Arslanı Celaleddin dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Seyirciler ise bir yandan tarihi detayları araştırıyor ve oyuncuların hayatlarını merak ediyor. Dizide Temur Melik karakterini sevilen oyuncu Sezgin Erdemir canlandırıyor. Peki, Temur Melik kimdir, tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Melik'i oynayan Sezgin Erdemir kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen detaylar...

    KUTLUBİKE KİMDİR, TARİHTE VAR MI?

    Celaleddin'in büyük görevi Cengiz Han'a meydan okuyup, ülkesini korkunç saldırılarına karşı savunmak olacaktır. Cengiz Han'ın otağında karşılaştığı ve bütün tehlikelere rağmen kaçırıp Gürgenç'e getirdiği güzeller güzeli Kutlu Bike de kendini bu mücadelenin ortasında bulacaktır. 'Bozkır Arslanı Celaleddin', nüfuz mücadelesinin, saltanat kavgalarının, düşman saldırılarının kasıp kavurduğu bir ülkeyi tek başına ayakta tutmaya çalışan bir kahramanın, aslanlar içinde bir aslan olan Celaleddin Harzemşah'ın hikayesidir. Ancak tarihte Kutlubike'ye dair bir bilgi yer almıyor.

    İşte Yulduz Radjabova kimdir sorusunun yanıtı;

    YULDUZ RADJABOVA KİMDİR?

    Özbek sinema ve dizi film oyuncusu olan Yulduz Radjabova 1987 yılında Özbekistan doğumludur. Taşkent Devlet Sanat Enstitüsü mezunudur.

    2013 yılından itibaren Özbekistan'da birçok film ve dizide rolaldı. 2021 yılında Türkiye-Özbekistan ortakyapımı Mendirman Celaleddin / Jaloliddin dizi kadrosunda başrol oyuncusu olarak yer almıştır.

        İŞTE KONUSU

        "Eğer Kaşgar düşerse Türk alemi matem yaşar."

        Bozkır Arslanı Celaleddin'in ilk bölümünde, Cengiz Han'ın karargahına giden Şehzade Celaleddin, sürpriz hamlesi ile dengeleri değiştirecek. Harzemşah ülkesinin kudretli başkenti Gürgenç, siyasi çekişmelerin pençesindedir. Sultan Alaeddin, Kıpçak boyu mensuplarına tanınan imtiyazdan rahatsızdır ve bu durum başkentte huzursuzluğa sebep olmaktadır.

        Öte yandan aslan avcısı namıyla bilinen şehzade Celaleddin için evlilik vakti gelmiştir. Düğün hazırlıkları devam ederken ülkenin kaderini yakından ilgilendiren bir düşman ortaya çıkar. Harzemşah Devleti'ni tehdit edebilecek bu düşman, Moğol devletinin kurucusu Cengiz Han'dan başkası değildir. Sultan Alaeddin, Cengiz Han'a bir elçi heyeti göndererek onunla düşmanlık gütmediğini göstermeyi planlar ve bu görev Timur Melik'e verilir.

        Babasından gizli kafileye katılan Celaleddin'in Cengiz Han'ın karargahında yaptığı beklenmedik hamle, Sultan Alaeddin'in tüm planlarını alt üst eder.

            Cengiz Han'ın bey babasını katledip esir ettiği güzeller güzeli Kutlu Bike'yi infaz etmesine engel olan Celaleddin, Cengiz Han tarafından ölümcül bir sınava tabi tutulur.
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            Haberler Magazin Kutlubike kimdir, tarihte var mı? Bozkır Arslanı Celaleddin Kutlubike Yulduz Radjabova kimdir, kaç yaşında, nereli?