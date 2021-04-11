Youtuber Enes Batur'un helikopter pisti bulunan evine baskın! Polisi gören arka kapıdan kaçtı...
Youtuber Enes Batur'un helikopter pisti bulunan evine baskın! Doğum gününü kutlayan ünlü YouTuber Enes Batur'un evini polis bastı. Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı partiye yaklaşık 100 kişi katıldı. Birçok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3 bin 500 TL cezai işlem uygulandı. Enes Batur, yeni aldığı evine helikopter pisti yaptırmasıyla geçtiğimiz aylarda adından söz ettirmişti...
11.04.2021 13:42
- Son Güncelleme: 11.04.2021 14:04
POLİSİ GÖREN ARKA KAPIDAN KAÇTI...
Youtuber Enes Batur'un helikopter pisti bulunan evine baskın! 23. yaş gününü kutlamak İçin Acarkent'teki villasında parti vererek pandemi kurallarının hiçe sayan Enes Batur100 kişiyi evinde misafir etti.
Akşam saatlerinde başlayan doğum günü partisini gece 02:00 sularında polis tarafından baskın düzenlendi. Partiye katılan birçok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.
Ecenaz Üçer ile yeni bir aşka yelken açan sosyal medya fenomeni Enes Batur, Instagram hesabının hikayeler kısmından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz aylarda gündeme bomba gibi düşmüştü.
Enes Batur, son olarak yeni aldığı evine helikopter pisti yaptırdı.
"GERİYE BİR HELİKOPTER ALMAK KALDI"
Instagram hesabından pisti gösteren bir paylaşım yapan Batur, "Geriye bir helikopter almak kaldı" dedi. Batur'un bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.