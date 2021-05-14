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    • Magazin
    • 14.05.2021 16:14
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    • 14.05.2021 16:14
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    ? 14 Mayıs puanlaması! Altın kolyeyi kapan isim…

    Gündemde sıklıkla ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Hafta içi her gün TV8’de yayınlanan ve 42 beden üstü yarışmacıların stillerini sergilediği ’da yine heyecan dolu bir haftanın finali yaşandı, en yüksek ve en düşük puanları alan yarışmacıların kimler olduğu merak edildi. Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Umut Eker’in oturduğu yarışma belli oldu mu? Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı altın kolyeyi boynuna taktı.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star kim elendi?

    Doya Doya Moda All Star kim elendi? 14 Mayıs Doya Doya Moda All Star puanlaması nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Yine bir haftanın finali geldi çattı ve rekabette üst düzeydeydi. Birbirinden iddialı yarışmacılar günün konseptine göre giyindi ve jürilerden puanlarını aldı. Peki bu hafta yarışmaya veda etmek zorunda kalan isim hangisi oldu? Doya Doya Moda All Star birincisi olup altın kolyeyi kapan yarışmacı hangisi oldu?

    14 MAYIS CUMA DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:
    Özde:
    Birben:
    Emel:
    Rümeysa:
    Ferdanur:
    Su:
    Yaren:

    DOYA DOYA MODA ALL STAR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

    Haftanın birincisi olup altın kolyeyi kazanan isim Betük Böçkün oldu.

    DOYA DOYA MODA ALL STAR KİM ELENDİ?

    Bu hafta elenen isim Elif oldu

        EMEL BAŞKAN KİMDİR?

        Doya Doya Moda yarışmacılarından biri olarak tanınan Emel Başkan, 1989 doğumlu ve evli. Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan yarışmacı, aslen Konyalı. Babasını birkaç yıl önce kaybeden Emel Başkan, yarışmada ailesiyle ilgili konuşurken duygusal anlar yaşıyor. Yarışmanın bir diğer yarışmacısı Su Baher gibi oyunculuk deneyimi bulunan Emel Başkan, Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde oynadı. Emel Başkan, Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu söyledi. Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.Katıldığı bir programda eşiyle görücü usulüyle tanıştığını anlatan Emel Başkan, yaklaşık 6 yıldır evli. Emel Başkan'ın eşi büyük bir firmanın depo sevkiyatında çalışıyor.

        BİRBEN COŞKUN KİMDİR?

        Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi.
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