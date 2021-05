Doya Doya Moda All Star kim elendi? 14 Mayıs Doya Doya Moda All Star puanlaması nasıl şekillendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Yine bir haftanın finali geldi çattı ve rekabette üst düzeydeydi. Birbirinden iddialı yarışmacılar günün konseptine göre giyindi ve jürilerden puanlarını aldı. Peki bu hafta yarışmaya veda etmek zorunda kalan isim hangisi oldu? Doya Doya Moda All Star birincisi olup altın kolyeyi kapan yarışmacı hangisi oldu?