Yiğit Can Çakmak (YiğitResmi) Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Yiğit Can, Demet Akalın ile TikTok fenomenlerinin yaşadığı gerginlikten de bahsetti. Ünlü TikToker, "Boşuna reklamını yaptık onun, sonradan fark ettim. 7 bin TL'ye 2 milyonluk reklam yaptırdı. Kadının son instagram postlarından biri 'Hira'yı TikTok'ta takip edin' Sonra kalktı 'Dolandırıcılar' dedi bize. E ne paylaşıyorsun o zaman kızının TikTok hesabını? Ayıp abla, 7 bin TL ile mi dolandırıldın?" dedi.

Nasıl gidiyor hayat? Boom Club'tan bahseder misin bize?

Çok iyi gidiyor ama çok yoruluyoruz. Diğer fenomen evleri gibi bekliyorduk. Ama öyle bir dünya yok. 7/24 çekimimiz var. Sabah kaldırıyorlar çekim, akşam yatıyoruz çekim. Dur durak yok. Ama güzel burası.

Haftada kaç gün çekim yapıyorsunuz?

14 gün :)

Kendi YouTube kanalında sadece tek bir video var, o da aylar öncesinde yayınlanmış. Devam etmeyecek misin?

Edeceğim. Yakında geliyor yeni videolar.