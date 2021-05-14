Gelinim Mutfakta kim elendi? 14 Mayıs Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl şekillendi? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Seda Sayan ve kayınvalideler kimin hangi yemeği yaptığını bilmeden tattı ve puanlarını verdi. Peki bu haftanın en yüksek ve en düşük puanlarını kimler aldı? Kanal D'nin fenomen yarışması Gelinim Mutfakta'da bugün yaşananlar haberimizde yer alıyor.
14 MAYIS CUMA GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Günün birincisi henüz belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak
Esra:
Yağnur:
Seda:
Gönül:
7 MAYIS GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'dan bu hafta Kardelen elendi
GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?
Gelinim Mutfakta haftanın finalinde 5 altın bileziğin sahibi Gönül oldu.