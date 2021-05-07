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    • Magazin
    • 07.05.2021 08:35
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    • 07.05.2021 08:35
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    SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı ile 11 yıllık eşi boşandı! Çekişmeli başladı anlaşmalı bitti

    Son dakika haberi! Ünlü şarkıcı 11 yıllık eşi 'a açtığı boşanma davası sonuçlandı. İkili arasında çekişmeli olarak başlayan boşanma davası, Gündeş'in ihanet iddialarının basına yansımasının ardından Zarrab'ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesinin ardından sonuçlandı ve 11 yıllık evlilik sona erdi. Mahkeme, çiftin kızları Alara'nın velayetini Gündeş'e verdi. Ünlü şarkıcı, kararın hemen ardından Alara'yı ABD'de yaşayan Zarrab'ın yanına götürdü.

    Çekişmeli başladı anlaşmalı bitti

    Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiası geçtiğimiz ay gündeme bomba gibi düşmüştü. Ebru Gündeş, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a geçtiğimiz ay Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştı. Ünlü şarkıcının dava dosyasına giren ihanet iddiaları magazin dünyasında büyük ses getirmişti.



    İLK CELSEDE SONUÇLANDI
    Çekişmeli olarak başlayan dava, iddiaya göre ihanet haberleri nedeniyle Reza Zarrab'ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle ilk celsede sonuçlandı. İstanbul'da görülen duruşmada mahkeme, çiftin boşanmalarına karar verdi.



    KARARIN ARDINDAN AMERİKA'YA GİTTİ
    10 yaşındaki Alara'nın velayetini annesine veren mahkeme, Zarrab'ın kızıyla belirli aralıklarla görüşmesine hükmetti. İddiaya göre Ebru Gündeş, bu kararın ardından Alara'yı ABD'nin New York kentinde yaşayan Zarrab'ın yanına götürdü.


        Gündeş, boşanma dilekçesinde, New York'a yaptığı son ziyarette kızını Zarrab'ın evine bırakıp bir otelde konakladığını belirtmişti. Sanatçının bu sefer de otelde konaklamayı tercih ettiği iddialar arasında.


        İHANET İDDİASLI OLAY OLDU
        Hürriyet'in haberine göre, dava dosyasındaki ihanet detayı magazin basınında geniş yer buldu. Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi.

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        Haberler Magazin SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş ile 11 yıllık eşi Reza Zarrab boşandı! Çekişmeli başladı anlaşmalı bitti