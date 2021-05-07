Astrogündem: Satürn, Uranüs'e yine meydan okumaya başlıyor. Ay burcu Kova olan ABD, Afganistan'dan çıkarken Suriye'nin en kuzey doğusunda kuracağı üsle dikkat çekmeye başlıyor. Ülkelerin Bakanlarının diplomasi mesaisi artıyor.
KOÇ: İŞ münasebeti nedeniyle katılacağınız ortamda ilginizi cezbedebilecek konular olacak. Mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz.
Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği kişilerle tanışabilirsiniz.
BOĞA: MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan gereksiz şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.