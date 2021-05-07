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    • 07.05.2021 08:44
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    7 Mayıs 2021 Cuma Koç, , İkizler, , , Başak, , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    7 Mayıs 2021 Cuma Koç, , İkizler, , , Başak, , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 7 Mayıs 2021 Cuma için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 7 Mayıs 2021 Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Nostaljik ilişkilerinizdeki serüvenleri bir kenara bırakın!

    Astrogündem: Satürn, Uranüs'e yine meydan okumaya başlıyor. Ay burcu Kova olan ABD, Afganistan'dan çıkarken Suriye'nin en kuzey doğusunda kuracağı üsle dikkat çekmeye başlıyor. Ülkelerin Bakanlarının diplomasi mesaisi artıyor.

    KOÇ: İŞ münasebeti nedeniyle katılacağınız ortamda ilginizi cezbedebilecek konular olacak. Mantıklı görüşlerinizle ilgi çekebilirsiniz.
    Daha sonra dostluğunuzun ilerleyebileceği kişilerle tanışabilirsiniz.

    BOĞA: MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan gereksiz şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

        İKİZLER: ÖZEL hayatınızla ilgili sözler sarf etmelerini kaldıramıyorsunuz. Sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak. İki taraf arasında davranış mesafelerinizi de bir ayırım gözetmeden uygulamaya çalışın.

        YENGEÇ: İLETİŞİM konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz. Bugün, hayal gücünüzü kullanarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Çalışmalarınızda estetik ve duygusal yönlerinizi ortaya koyuyorsunuz.

        ASLAN: İŞ konusunda çoğul düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. Kırgınlıkları unutamıyorsunuz.

            BAŞAK: GERİLERDE kalan nostaljik ilişkilerinizdeki serüvenleri bir kenara bırakın. Aklınızın bir köşesinde yer etmiş durumda ve zaman zaman küllerini deşiyorsunuz. Yollarınız bir daha kesişmeyecek farkındasınız.

            TERAZİ: SİZ sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız.. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri.

            AKREP: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ yeterince kullanamıyorsunuz. Çünkü Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.

                YAY: SEVMEYE ve sevilmeye çok ihtiyacınız olduğu halde, ilişkilerinizde bazen umursamaz oluyorsunuz. Duygusal konularda yaşayacağınız acılardan korkuyorsunuz ve geriye çekiliyorsunuz.

                OĞLAK: ÇEVRENİZDE size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Duygusal çıkmazlara girebilıyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.

                KOVA: SİZ aşka her zaman önem veren bir kişi olarak her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacak. Çevrenizdekileri etkileme olasılığınız çok güçlü. Bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz.

                    BALIK: YENİ işiniz konusunda karşınıza çıkabilecek sorunlara hazır olun. Fakat, kesinlikle kararlı bir şekilde davranmaya çalışın. Bu nedenle, kısa süreli geri dönüşlerle durumu idare etmeye çalışın.
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                    Haberler Magazin 7 Mayıs 2021 Cuma Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...