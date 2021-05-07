Yayınlandığı günlerin efsanesi olarak tabir edilen Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit'in merdivenlerden düşerek yaralanması ve bunun Demir'den bilinmesi ilçede şok etkisi yarattı. İstenmeyen bir şekilde kaza neticesinde merdivenlerden düşen Ümit'in sağlık durumu ciddiyetini korurken bir anda gözlerini açması Demir'in hiç alakası olmayan bu olaydan aklanması için umuda neden oldu. Mahkemenin görüldüğü anda Ümit'in ifade verebilecek durumda olduğunun açıklanması Züleyha, Demir ve Ali Rahmet Fekeli'yi sevindirdi. İzleyiciler şimdi heyecanla Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz aktarılmadı.

FİKRET VE ÜMİT'IN OYUNLARI ORTAYA ÇIKTI!

Ümit'in, Sevda'ya çektiği rest, Fikret'le kurdukları tuzağı tehlikeye atacaktır. Yıllar sonra bulduğu annesine, Züleyha mı ben mi? diyen Ümit, karşısında önce Fekeli'yi, sonra Demir'i bulur.