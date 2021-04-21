Yıllarca önce 'Fırtınalar koparsa kopsun' diyen Ebru Gündeş, dediğini yaptı. Ünlü sanatçı, adının karıştığı haberlerle gündemde fırtınalar estiriyor… 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle boşanma davası açan Gündeş, başka kadınlarla ihanete uğradığını da iddia etti. Hürriyet Gazetesi de bu kadınlardan birinin Hadise olduğunu iddia etti. Güzel popçu, skandalı sert dille yalanladı; ancak Gündeş, yakın dostuna sahip çıkmadı.

ÜÇ MAYMUNU OYNUYOR

Ebru Gündeş, Hadise'nin Reza Zarrab'ın yanına gizlice Miami'ye gittiği ve Zarrab'dan pahalı hediyeler aldığı iddiaları karşısında hep sessiz kaldı. Bu da Ebru Gündeş'in güzel popçuya bir sitemi olduğu dedikodularını alevlendirdi. İddiaya göre hem kendisi hem de ortak dostları aracılığıyla Gündeş'le bu konuyla ilgili konuşmaya çalışsa da başarılı olamayan güzel popçu, hamlesini yaptı. Hadise, Instagram hesabından Ebru Gündeş'le olan tüm paylaşımlarını silerek "Madem benim arkamda durmadın, o zaman artık dostum değilsin" mesajı verdi. Güzel popçu, Kaan Yıldırım'la çıkan ayrılık haberlerine de sevgilisini Instagram'da önceki gün takibe alarak nokta koymak istedi. Yıldırım da aşkının takibine takiple karşılık verdi. Bu arada kendisi sürekli 'kadına şiddet' konusunda paylaşımlarda bulunup herkesin yanında olan ancak şimdilerde ünlü dostlarından destek göremeyen Hadise, Reza Zarrab'la ilgili yapılan haberlerin önünü kesmek için de harekete geçti.

'SEVGİMİZ DEĞİŞMEZ' DEMİŞTİ AMA!

Hadise, Ebru Gündeş'in 'O Ses Türkiye'den ayrılmasıyla duygusal bir yazı yazıp Instagram'ında Gündeş ile karesini paylaşmıştı.

Popçu, örnek aldığını söylediği Gündeş için "Ne olursa olsun bizim birbirimize sevgimiz değişmez" diyerek yaptığı paylaşımı sildi.