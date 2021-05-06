Ebru Gündeş kızı Alara'yı da aldı gitti! Hadise'nin Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti...
Reza Zarrab - Hadise yasak aşk iddialarının ardından Ebru Gündeş'ten ilk hamle! Ebru Gündeş kızı Alara'yı da aldı gitti! Geçtiğimiz ay, 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a ihanet nedeniyle boşanma davası açmıştı. Konunun gündeme gelmesinin ardından Zarrab'ın, ünlü şarkıcıyı yakın arkadaşı Hadise ile aldattığı iddia edilmişti. Hadise söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanlarken, Ebru Gündeş ise sessizliğini koruması ile dikkat çekti. Ancak Gündeş'in 4 gün önce kızı Alara'yı da alıp boşanma sürecindeki eşi Reza Zarrab ile görüşmek için Amerika'ya gittiği ortaya çıktı.
EBRU GÜNDEŞ KIZI ALARA'YI DA ALDI GİTTİ!
Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiası geçtiğimiz ay gündeme bomba gibi düşmüştü. Ebru Gündeş, 'evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı' gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a geçtiğimiz ay Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açmıştı.
BODRUM'DA BOŞANMA DAVASI AÇTI
Boşanma kararı alan Ebru Gündeş, dava açmak için Bodrum Aile Mahkemesi'ni tercih etti. Dava dilekçesindeki ayrıntıya göre şarkıcı artık Bodrum-Bitez'de yaşıyordu. Adres olarak burayı göstermişti. Reza Zarrab'ın adresi ise Beykoz- Kanlıca'daki yalı gösterilmişti. Bodrum Aile Mahkemesi, 12 Nisan'da verdiği kararda tarafların 2 hafta içinde dosyaya ilişkin savunma ve itirazlarını iletmesini istedi. Mahkeme ayrıca çiftin çocuklarının velayeti, psikolojik durumu ve tarafların boşanma nedenleri hakkında sosyal inceleme raporu alınmasına hükmetti.
GÜNDEŞ ALDATILDIĞINI İLERİ SÜRDÜ
Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti.