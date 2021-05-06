Ebru Gündeş kızı Alara'yı da aldı gitti! Hadise'nin Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti...

GÜNDEŞ ALDATILDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Ebru Gündeş, Reza Zarrab'ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dava dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi. Bu ilişkilere hem kızının hem de kızının bakıcısının şahit olduğunu öne süren Gündeş, kendisinin de bunları farklı kaynaklardan doğrulattığını ifade etti.