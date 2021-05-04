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    • Magazin
    • 04.05.2021 14:50
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    • 04.05.2021 14:53
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    Cemiyetin ünlü çiftinin 16 yıllık evlilikleri tek celsede bitti! ile boşandı

    Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Güvenkaya ile , 16 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Mahkemeye sundukları protokol doğrultusunda boşanan çiftin kızlarının velayeti, anne de kaldı. Taraflar birbirlerinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı. İşte Esra Oflaz ile Ziya Güvenkaya'nın boşanma haberinin detayları...

    Cemiyetin ünlü çiftinin 16 yıllık evlilikleri tek celsede bitti!

    Cemiyetin ünlü çiftinin 16 yıllık evlilikleri tek celsede bitti! Beykoz Aile Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Esra Oflaz Güvenkaya ve avukatı Sibel Engin ile Ziya Güvenkaya katıldı. Çift, mahkemeye sundukları protokol doğrultusunda boşandı.

    Taraflar birbirlerinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı. Mahkeme, 13 yaşındaki kızlarının velayetini annede bırakırken, eğitim ve sağlık giderlerini babanın karşılamasına karar verdi.

    OLAYIN GEÇMİŞİ
    Yaşamının büyük kısmını Londra'da sürdüren MCD Life Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esra Oflaz ile Ziya Güvenkkaya, 16 yıl önce evlenmişti. Cemiyet hayatında örnek çiftler arasında gösterilen ikili, geçtiğimiz günlerde evliliklerini sonlandırma kararı almıştı. Esra Oflaz Güvenkaya avukatı Sibel Engin aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi'ne anlaşmalı boşanma davası açmıştı.
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    Haberler Magazin Cemiyetin ünlü çiftinin 16 yıllık evlilikleri tek celsede bitti! Esra Oflaz ile Ziya Güvenkaya boşandı