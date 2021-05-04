Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 04.05.2021 15:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.05.2021 15:30
    ABONE OL

    'da 'yla 'evlendim' dedi sonra tornistan! İbrahim Tatlıses ve sevgilisinin bir garip evliliği

    Uzun süredir ile birlikte olan ’in önceki akşamki ’daki evlilikle ilgili sözleri ‘espri mi, gerçek mi’ dedikodularına neden oldu. Konuyu açan kişi ise oldu. Ebru Yaşar  “Kimse bekar kalmasın. Yalnızlık Allah’a mahsus. Yeri varadır zamanı vardır. Zamanı gelmemiştir” sözleri üzerine, İbrahim Tatlıses, “Ben evliyim kardeşim. Ben mutluyum da…” deyiverdi. Bu sözler kısa sürede yankı buldu. Herkes İbrahim Tatlıses'in kendinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'yla evlenip, evlenmediğini merak ediyordu. Nihayet o soru yanıt buldu.

    İbrahim Tatlıses'in bir garip evlilik krizi

    İbrahim Tatlıses İbo Show'da Gülçin Karakaya'yla 'evlendim' dedi sonra tornistan! İbrahim Tatlıses ve sevgilisinin bir garip evliliği... İbrahim Tatlıses'in cumartesi akşamları Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıktığı İbo Show'da geride bıraktığımız hafta ilginç gelişmeler yaşandı. Ebru Yaşar'ın evlilik ile ilgili bir söylemi üzerine İbrahim Tatlıses 'ben evliyim' çıkışını yaptı. İbrahim Tatlıses'in bu çıkışı sonrası 'İbrahim Tatlıses evlendi mi?' sorusunun yanıtı aranmaya başladı. ve nihayet o soruya ilk ağızdan yanıt geldi

    9 yıllık bir aranın ardından yeniden Star TV ekranlarında yayımlanmaya başlayan İbo Show'da geçtiğimiz cumartesi akşamı sürpriz bir açıklama yapıldı. İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini söyledi.

    İlk başta herkesin İbrahim Tatlıses'in asistanı olarak bildiği Gülçin Karakaya'nın sevgilisi olduğunu daha önce milyonlara açıklayan Tatlıses bu kez de evlendiklerini söyledi. İbo Show'da Ebru Yaşar'ın "Sen nikahlanmışsın" demesi üzerine Tatlıses, şunları söyledi:

        "Mutluyum, ben evliyim kardeşim, Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim.''

        26 yaşındaki Gülçin Karakaya ile evlendiği yönündeki haberlerle kısa sürede gündem olan 69 yaşındaki ünlü sanatçı, sözlerinin yankı bulmasının ardından Hürriyet Kelebek'e açıklama yaptı.

        Karakaya ile resmi olarak nikah masasına oturmadıklarını belirten Tatlıses, "Resmi nikah yok, bizimki gönül evliliği" dedi.

            Daha önce Adalet Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'la resmi olarak nikah masasına oturan Tatlıses, "Gülçin Karakaya ile ilişkinizi resmiyete dökecek misiniz" sorusuna ise "Zaman ne gösterir bilinmez" yanıtını verdi.

            Öte yandan İbrahim Tatlıses'in, Gülçin Karakaya ile yaklaşık 2 yıldır aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

            Tatlıses'in sevgilisi Karakaya'yı, eski eşi Ayşegül Yıldız'la da tanıştırdığı öğrenildi. İbrahim Tatlıses 68 yaşında, 7 çocuk ve 9 torun sahibi.
                Türkiye aşılamada kaçıncı sırada?
                Haberler Magazin İbrahim Tatlıses İbo Show'da Gülçin Karakaya'yla 'evlendim' dedi sonra tornistan! İbrahim Tatlıses ve sevgilisinin bir garip evliliği