İbrahim Tatlıses İbo Show'da Gülçin Karakaya'yla 'evlendim' dedi sonra tornistan! İbrahim Tatlıses ve sevgilisinin bir garip evliliği... İbrahim Tatlıses'in cumartesi akşamları Star Tv ekranlarında izleyici karşısına çıktığı İbo Show'da geride bıraktığımız hafta ilginç gelişmeler yaşandı. Ebru Yaşar'ın evlilik ile ilgili bir söylemi üzerine İbrahim Tatlıses 'ben evliyim' çıkışını yaptı. İbrahim Tatlıses'in bu çıkışı sonrası 'İbrahim Tatlıses evlendi mi?' sorusunun yanıtı aranmaya başladı. ve nihayet o soruya ilk ağızdan yanıt geldi