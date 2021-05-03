Kurye Renas Demirbaş'ı, tableti tamir edilmediği gerekçesiyle saatlerce alıkoyan İpek Hattat hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Bu karar kuryeleri isyan ettirdi. Beşiktaş'ta bir araya gelen kuryeler, Hattat'la ilgili mahkeme kararını protesto etti.
'ENDİŞE İÇİNDEYİZ'
Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, Demirbaş'a işkence yapıldığını belirterek, "Bu zorlu pandemi sürecinde hizmet veren kuryeler için adaletin tam olarak sağlanmasını talep ediyoruz. Bizler ne tür insanlarla karşılaşacağımızı bilemiyoruz ve endişeliyiz" dedi.
NE OLMUŞTU?
İpek Hattat, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesi Renas Demirbaş'ı evinde alıkoyup şoförü ve sevgilisiyle işkence etmişti.
'YİYORSA KARŞIMA ÇIK'
Olayla ilgili konuşan kuryenin patronu H.C.: "Arızalı tableti almak için Hattat'ın evine şirketimizin kuryesi Renas'ı gönderdim. Renas oradan beni aradı. Sonra telefonunu elinden aldılar, bir daha da ona ulaşamadım. Polisi aradım. Ardından Renas'ın telefonunu açan İpek Hattat, 'Yiyorsa karşıma çık, çocuk burada bembeyaz oldu, seni bekliyor abisi' dedi. Hattat bana, dolandırıcı dedi, hakaret ve küfür etti. Kendisinden şikayetçiyim." demişti.