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    • Magazin
    • 03.05.2021 09:25
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    • 03.05.2021 09:33
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    kararına kuryelerden isyan! Cemiyet günlerce kuryeye yapılan işkenceyi konuşmuştu...

    Magazin dünyası günlerce 'ın kuryeye işkence olayını konuştu. Kurye 'ı, tableti tamir edilmediği gerekçesiyle saatlerce alıkoyan İpek Hattat hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Beşiktaş'ta bir araya gelen kuryeler, mahkeme kararını protesto etti.

    İpek Hattat kararına kuryelerden isyan!

    Kurye Renas Demirbaş'ı, tableti tamir edilmediği gerekçesiyle saatlerce alıkoyan İpek Hattat hakkındaki ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırıldı. Bu karar kuryeleri isyan ettirdi. Beşiktaş'ta bir araya gelen kuryeler, Hattat'la ilgili mahkeme kararını protesto etti.

    'ENDİŞE İÇİNDEYİZ'
    Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, Demirbaş'a işkence yapıldığını belirterek, "Bu zorlu pandemi sürecinde hizmet veren kuryeler için adaletin tam olarak sağlanmasını talep ediyoruz. Bizler ne tür insanlarla karşılaşacağımızı bilemiyoruz ve endişeliyiz" dedi.

    NE OLMUŞTU?

    İpek Hattat, tabletini tamir edemeyen şirketin kuryesi Renas Demirbaş'ı evinde alıkoyup şoförü ve sevgilisiyle işkence etmişti.

    'YİYORSA KARŞIMA ÇIK'

    Olayla ilgili konuşan kuryenin patronu H.C.: "Arızalı tableti almak için Hattat'ın evine şirketimizin kuryesi Renas'ı gönderdim. Renas oradan beni aradı. Sonra telefonunu elinden aldılar, bir daha da ona ulaşamadım. Polisi aradım. Ardından Renas'ın telefonunu açan İpek Hattat, 'Yiyorsa karşıma çık, çocuk burada bembeyaz oldu, seni bekliyor abisi' dedi. Hattat bana, dolandırıcı dedi, hakaret ve küfür etti. Kendisinden şikayetçiyim." demişti.

        Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden İpek Hattat'ın evine çağırıp yaklaşık iki saat alıkoyduğu iddia edilen kurye Renas Demirbaş, o gün yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

        "Villanın bahçe kapısına gittiğimde beni güvenlik alıp iç kapıya götürdü. Ardından Hattat beni içeri çağırıp villanın kapısını kilitledi. Sevgilisi ve şoförüyle etrafımda durdular, beni işaret edip, "Bunlar dolandırıcı, polis çağırın" dediler. Hattat, yanıma gelip "Patronunu ara hemen" dedi. Ben de korktuğum için aradım. Ardından kadın elimden telefonu alıp merdivenden attı. Bana bağırarak "Siz kimsiniz lan" diyerek küfür ve hakaret etti. "Patronun gelene kadar buradan çıkamayacaksın" dedi.

        "GİT ORAYA ÇÖMEL, BEKLE"

        Sonra işaret ederek bana köpeklerinin dışkısını yaptığı yeri gösterip "Git oraya çömel, bekle" dedi. Telefonu yerden alıp birkaç kez daha duvara attı. Evde iki saat kadar mahsur kaldım. Beni ikametinde zorla tutan, hakaret edip telefonumu kıran şahıstan şikayetçiyim. Demirbaş'ın patronu ise, "Renas içerideyken aradım, telefonu kadın açtı. 'Yiyorsa kendin gel. Çocuk bembeyaz oldu, seni bekliyor' dedi. Hakaret ve küfür etti" dedi.
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        Haberler Magazin İpek Hattat kararına kuryelerden isyan! Cemiyet günlerce kuryeye yapılan işkenceyi konuşmuştu...