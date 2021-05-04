Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik 'normalde istemem ama bu sene istiyorum' dedi paylaştı! Instagram'da cümle aleme duyurdu... Fatma'nın başrolü, Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik son hareketiyle herkesten takdir topladı. 32 yaşına basan oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla istediği hediyeyi herkese duyurdu. Genç oyuncu bakında doğum günü hediye olarak sevenlerden ne istedi. İşte detaylar...
Netflix'in Fatma'sı Kanal D Camdaki Kızı'n Nalan'ı Burcu Biricik, hem Twitter'dan hem de Instagram'dan isteğini duyurdu. Burcu Biricik'ten takdirlik hamle geldi.
Kanal D ekranlarında yayımlanan Camki Kız dizisinde başrol oynayan Burcu Biricik, son zamanlarda Netflix'te yayımlanan Fatma dizisiyle çok konuşuluyor. Başarılı oyunculuğu hem Türkiye'de hem de yurt dışında ses getiren Burcu Biricik, son hamlesiyle ise takdirleri topladı.