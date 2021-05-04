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    • Magazin
    • 04.05.2021 13:33
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    • 04.05.2021 13:33
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    'ın Nalan'ı 'normalde istemem ama bu sene istiyorum' dedi paylaştı! Instagram'da cümle aleme duyurdu

    Kanal D ekranlarında yayınlanan dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle büyük beğeni toplayan, son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan 'ten alkışlık hareket... 'da sergilediği performansının ardından Camdaki Kız ve dizisi Fatma'da başarılı performansıyla gündeme oturan Burcu Biricik doğum günü için Instagram hesabından paylaşımda bulundu. 32 yaşına basacak olan ünlü oyuncu bakın doğum günü hediye olarak ne istedi.

    Burcu Biricik 'normalde istemem ama bu sene istiyorum' dedi paylaştı!

    Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik 'normalde istemem ama bu sene istiyorum' dedi paylaştı! Instagram'da cümle aleme duyurdu... Fatma'nın başrolü, Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik son hareketiyle herkesten takdir topladı. 32 yaşına basan oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla istediği hediyeyi herkese duyurdu. Genç oyuncu bakında doğum günü hediye olarak sevenlerden ne istedi. İşte detaylar...

    Netflix'in Fatma'sı Kanal D Camdaki Kızı'n Nalan'ı Burcu Biricik, hem Twitter'dan hem de Instagram'dan isteğini duyurdu. Burcu Biricik'ten takdirlik hamle geldi.

    Kanal D ekranlarında yayımlanan Camki Kız dizisinde başrol oynayan Burcu Biricik, son zamanlarda Netflix'te yayımlanan Fatma dizisiyle çok konuşuluyor. Başarılı oyunculuğu hem Türkiye'de hem de yurt dışında ses getiren Burcu Biricik, son hamlesiyle ise takdirleri topladı.

        4 Mayıs'ta yeni yaşına basacak olan 32 yaşındaki güzel oyuncu, sevenlerine doğum gününde hediye yerine Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı'na (TODEV) bağış yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

        İlk olarak Twitter hesabından açıklama yapan Biricik, ''Normalde kimseden istemem ama...'' diyerek şunları yazdı:

        ''Canlarım dostlarım.. Normalde kimseden d.günü hediyesi istemem. Ama bu yıl istiyorum. Otizmli bir evlada sahip aileleri bir nebze olsun rahatlatabilmek adına küçük büyük fark etmez, bana bir hediye alır mısın?''

        Güzel oyuncu, Instagram hesabından ise şu çağrıda bulundu:

        "Canlarım, eşim, dostlarım, sevenlerim, sevmeyenlerim... Malum doğum günüm geliyor. Belki içinizden bir hediye almak gelirse diye bunu da şöyle şuraya bırakıyorum.''

            ''Rol gereği olsa da kısa bir zaman için otizmli bir annenin ne zorluklar yaşadığını, ne çaresiz durumlara düştüğünü gördüm, yaşadım, hissettim.''

            ''Küçük büyük fark etmez, benim için en güzel hediye bu olacak. Şimdiden teşekkürler."

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