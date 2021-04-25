Cemiyetin ünlü ismi Aslı Şen: "Pandemide eşimizi baştan tanıdık"
Cemiyetin ünlü ismi Aslı Şen, açıklamalarıyla dikkat çekti. Eşi Metin Şen'in restoranlarıyla ilgilenen ve bir kozmetik markası olan Aslı Şen, salgın nedeniyle evlerde vakit geçirilen süreçte neler yaptığını anlattı. Şu günlerde sakinliğini korumaya çalıştığını belirten cemiyetin ünlü ismi, "Sinirliyken kimseyle konuşmuyorum, karar almıyorum. Dans edip klasik müzik dinliyorum, komedi filmleri izliyorum" dedi.
25.04.2021 10:23
- Son Güncelleme: 25.04.2021 10:26