RAMAZAN İMSAKİYE
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Cemiyetin ünlü ismi Aslı Şen: "Pandemide eşimizi baştan tanıdık"

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Şen, açıklamalarıyla dikkat çekti. Eşi Metin Şen'in restoranlarıyla ilgilenen ve bir kozmetik markası olan Aslı Şen, salgın nedeniyle evlerde vakit geçirilen süreçte neler yaptığını anlattı. Şu günlerde sakinliğini korumaya çalıştığını belirten cemiyetin ünlü ismi, "Sinirliyken kimseyle konuşmuyorum, karar almıyorum. Dans edip klasik müzik dinliyorum, komedi filmleri izliyorum" dedi.

Sabah
25.04.2021 10:23 - Son Güncelleme: 25.04.2021 10:26
Cemiyetin ünlü ismi Aslı Şen: Pandemide eşimizi baştan tanıdık

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Aslı Şen, salgın nedeniyle evlerde vakit geçirilen süreçte neler yaptığını anlattı.

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Cemiyetin ünlü ismi Aslı Şen: Pandemide eşimizi baştan tanıdık

"Evimden dışarı çıkmadan 5 gün spor yapıyorum" diyen Şen, ev halkıyla yeni aktiviteler bulduklarını da söyledi:

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Şen: Pandemide eşimizi baştan tanıdık

"İçimden bir aşçı çıktı. Eşim Metin ve çocuklarımla mutfağa girip yemekler yaptık.

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Şen: Pandemide eşimizi baştan tanıdık

Birlikte çok eğlendik. Paylaşımlarımız arttı. Bu dönemde eşimizi, çocuğumuzu hatta kendimizi baştan tanıdık."

Cemiyetin ünlü ismi Aslı Şen: Pandemide eşimizi baştan tanıdık

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