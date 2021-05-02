EDHO'da bir tarih kapanıyor! Dönüşü olmayan yola girildi! Bam teline basıldı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ucunda ölüm olsa dahi davasından vazgeçmeyen Tipi'ye mermi saplanması üzerine ölümden dönüp dönmeyeceği sorgulanıyor. 6. sezonunda aksiyonun zirve yaptığı EDHO'da Tipi Murat'ın ölümü büyük üzüntü yarattı. Yaman'ın İshak'a yalnız kaldığını ima ederek ortak olma teklifini sunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ın can dostu Tipi'nin vedası yürekleri yerle yeksan etti. Vefat eden eşi Gönül'e kavuşmak isteyen Tipi, Sezai'nin onu Rıdvanlara satması üzerine mezarlıkta tuzağa düştü ve Macit'in oğlu tarafından vuruldu. Tipi'nin Gönül'ün mezarı başında veda ettiği anlar gözyaşlarına neden olurken Hızır Çakırbeyli ve dostlarının gelecek bölümde Tipi'nin intikamını almak için harekete geçeceği ve gözlerini karartıp önüne gelen herkesten bunun hesabını soracağı tahmin ediliyor.