EDHO'da bir tarih kapanıyor! Dönüşü olmayan yola girildi! Bam teline basıldı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ucunda ölüm olsa dahi davasından vazgeçmeyen Tipi'ye mermi saplanması üzerine ölümden dönüp dönmeyeceği sorgulanıyor. 6. sezonunda aksiyonun zirve yaptığı EDHO'da Tipi Murat'ın ölümü büyük üzüntü yarattı. Yaman'ın İshak'a yalnız kaldığını ima ederek ortak olma teklifini sunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ın can dostu Tipi'nin vedası yürekleri yerle yeksan etti. Vefat eden eşi Gönül'e kavuşmak isteyen Tipi, Sezai'nin onu Rıdvanlara satması üzerine mezarlıkta tuzağa düştü ve Macit'in oğlu tarafından vuruldu. Tipi'nin Gönül'ün mezarı başında veda ettiği anlar gözyaşlarına neden olurken Hızır Çakırbeyli ve dostlarının gelecek bölümde Tipi'nin intikamını almak için harekete geçeceği ve gözlerini karartıp önüne gelen herkesten bunun hesabını soracağı tahmin ediliyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?
Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.bölümüyle 4 Mayıs Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.