EDHO'ya acı bir şekilde veda edecek! Savaş Özdemir'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ekranlara uzak değilmiş...
EDHO'ya acı bir şekilde veda edecek! Atv'nin 6. sezonda da rakiplerine fark atarak başarısını ortaya koyan reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanında vurulduğu görülen Tipi ölüyor. Kısa sürede çok konuşulanlar arasına giren sevilen oyuncu Savaş Özdemir'in özel hayatı merak ediliyor. Savaş Özdemir'in sevgilisini görenler çok şaşırdı. 4 yıldır birlikte olan çift ilişkilerinin 3. yılında ilk kez Etiler'de görüntülenmişti. Üstelik o da ekranlara çok uzak bir isim değil...
Savaş Özdemir (d. 1970, İstanbul) Türk oyuncu. İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı. Bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı. İşte EDHO 192. bölümde diziye veda ederek Tipi karakteri ile hafızalardan silinmeyecek olan Savaş Özdemir'in sevgilisi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin sevgilileri...