EDHO'ya acı bir şekilde veda edecek! Savaş Özdemir'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ekranlara uzak değilmiş...

EDHO'ya acı bir şekilde veda edecek! Atv'nin 6. sezonda da rakiplerine fark atarak başarısını ortaya koyan reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanında vurulduğu görülen Tipi ölüyor. Kısa sürede çok konuşulanlar arasına giren sevilen oyuncu Savaş Özdemir'in özel hayatı merak ediliyor. Savaş Özdemir'in sevgilisini görenler çok şaşırdı. 4 yıldır birlikte olan çift ilişkilerinin 3. yılında ilk kez Etiler'de görüntülenmişti. Üstelik o da ekranlara çok uzak bir isim değil...

27.04.2021 18:06 - Son Güncelleme: 27.04.2021 18:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





