RAMAZAN İMSAKİYE
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EDHO'ya acı bir şekilde veda edecek! Savaş Özdemir'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ekranlara uzak değilmiş...

EDHO'ya acı bir şekilde veda edecek! Atv'nin 6. sezonda da rakiplerine fark atarak başarısını ortaya koyan reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. bölüm fragmanında vurulduğu görülen Tipi ölüyor. Kısa sürede çok konuşulanlar arasına giren sevilen oyuncu Savaş Özdemir'in özel hayatı merak ediliyor. Savaş Özdemir'in sevgilisini görenler çok şaşırdı. 4 yıldır birlikte olan çift ilişkilerinin 3. yılında ilk kez Etiler'de görüntülenmişti. Üstelik o da ekranlara çok uzak bir isim değil...

27.04.2021 18:06 - Son Güncelleme: 27.04.2021 18:19
EDHO'ya acı bir şekilde veda edecek! Savaş Özdemir'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ekranlara uzak değilmiş...

EDHO'DA ACI VEDA!

EDHO'ya acı bir şekilde veda edecek! Atv'nin reyting rekrotmeni dizisinin sevilen karakterlerinden olan Tipi ölüyor ve bu akşam EDHO'ya veda ediyor. Kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına giren Savaş Özdemir'in sevgilisi merak konusu oldu.

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EDHO'ya acı bir şekilde veda edecek! Savaş Özdemir'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ekranlara uzak değilmiş...

Savaş Özdemir (d. 1970, İstanbul) Türk oyuncu. İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı. Bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı. İşte EDHO 192. bölümde diziye veda ederek Tipi karakteri ile hafızalardan silinmeyecek olan Savaş Özdemir'in sevgilisi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin sevgilileri...

EDHO'ya acı bir şekilde veda edecek! Savaş Özdemir'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ekranlara uzak değilmiş...

SAVAŞ ÖZDEMİR VE SEVGİLİSİ EDA AKYOL

Savaş Özdemir'in sevgilisi Eda Akyol 2012 yılında Bugün Ne Giysem yarışmasına katıldı.

EDHO'ya acı bir şekilde veda edecek! Savaş Özdemir'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ekranlara uzak değilmiş...

O Dönem Ankara'da yaşayan ve yarışma için İstanbul'a taşınan Eda Akyol, oyunculuk için şansını denemiş ancak başarılı olamayınca Ankara'ya geri dönmüştü.

EDHO'ya acı bir şekilde veda edecek! Savaş Özdemir'in sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer o da ekranlara uzak değilmiş...

İCLAL AYDIN VE SEVGİLİSİ ERDİNÇ GÜLENER