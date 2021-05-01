Kuruluş Osman’a bomba transfer! EDHO’da fırtınalar estirmişti! Başarılı oyunculuğuyla yine adından söz ettirecek…

Çarşamba akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen Kuruluş Osman dizisi güçlü oyuncu kadrosuna bir yeni ismi daha ekledi. Daha önce pek çok dizide rol alan isim EDHO'da Rafet karakterine hayat vermişti ve başarılı oyunculuğu ile ilgiyi üstüne toplamıştı. ATV dizisi EDHO'dan sonra başarılı oyunculuğuyla yine adından söz ettirecek olan isim şimdi yeni maceralara adım atıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü oyuncu hakkında merak edilenleri derledik.