Kuruluş Osman’a bomba transfer! EDHO’da fırtınalar estirmişti! Başarılı oyunculuğuyla yine adından söz ettirecek…
ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'a bomba transfer haberi geldi ve oldukça heyecanlandırdı. Yine ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) 3 sezon boyuncu yer alan ve ilgiyle izlenen isim yeniden ekranlara dönüyor. EDHO'da fırtınalar estirmişti, başarılı oyunculuğuyla yine adından söz ettirecek. Peki Kuruluş Osman dizisinde hangi karaktere hayat verecek? İşte detaylar…
ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'a bomba transfer haberi geldi ve oldukça heyecanlandırdı. Yine ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) 3 sezon boyuncu yer alan ve ilgiyle izlenen isim yeniden ekranlara dönüyor. EDHO'da fırtınalar estirmişti, başarılı oyunculuğuyla yine adından söz ettirecek. Peki Kuruluş Osman dizisinde hangi karaktere hayat verecek? İşte detaylar…
Çarşamba akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen Kuruluş Osman dizisi güçlü oyuncu kadrosuna bir yeni ismi daha ekledi. Daha önce pek çok dizide rol alan isim EDHO'da Rafet karakterine hayat vermişti ve başarılı oyunculuğu ile ilgiyi üstüne toplamıştı. ATV dizisi EDHO'dan sonra başarılı oyunculuğuyla yine adından söz ettirecek olan isim şimdi yeni maceralara adım atıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü oyuncu hakkında merak edilenleri derledik.