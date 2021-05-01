RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman’a bomba transfer! EDHO’da fırtınalar estirmişti! Başarılı oyunculuğuyla yine adından söz ettirecek…

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'a bomba transfer haberi geldi ve oldukça heyecanlandırdı. Yine ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) 3 sezon boyuncu yer alan ve ilgiyle izlenen isim yeniden ekranlara dönüyor. EDHO'da fırtınalar estirmişti, başarılı oyunculuğuyla yine adından söz ettirecek. Peki Kuruluş Osman dizisinde hangi karaktere hayat verecek? İşte detaylar…

01.05.2021 00:52 - Son Güncelleme: 01.05.2021 00:52
Kuruluş Osman’a bomba transfer! EDHO’da fırtınalar estirmişti! Başarılı oyunculuğuyla yine adından söz ettirecek…

ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'a bomba transfer haberi geldi ve oldukça heyecanlandırdı. Yine ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da (EDHO) 3 sezon boyuncu yer alan ve ilgiyle izlenen isim yeniden ekranlara dönüyor. EDHO'da fırtınalar estirmişti, başarılı oyunculuğuyla yine adından söz ettirecek. Peki Kuruluş Osman dizisinde hangi karaktere hayat verecek? İşte detaylar…

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Kuruluş Osman’a bomba transfer! EDHO’da fırtınalar estirmişti! Başarılı oyunculuğuyla yine adından söz ettirecek…

Çarşamba akşamları izleyicileri ekrana kilitleyen Kuruluş Osman dizisi güçlü oyuncu kadrosuna bir yeni ismi daha ekledi. Daha önce pek çok dizide rol alan isim EDHO'da Rafet karakterine hayat vermişti ve başarılı oyunculuğu ile ilgiyi üstüne toplamıştı. ATV dizisi EDHO'dan sonra başarılı oyunculuğuyla yine adından söz ettirecek olan isim şimdi yeni maceralara adım atıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü oyuncu hakkında merak edilenleri derledik.

Kuruluş Osman’a bomba transfer! EDHO’da fırtınalar estirmişti! Başarılı oyunculuğuyla yine adından söz ettirecek…

EDHO RAFET KURULUŞ OSMAN KADROSUNDA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 3 sezon Rafet karakterini oynayan usta oyuncu Şener Savaş Sultan 2. Mesud karakteri ile Kuruluş Osman Osman dizisine konuk oluyor.

Kuruluş Osman’a bomba transfer! EDHO’da fırtınalar estirmişti! Başarılı oyunculuğuyla yine adından söz ettirecek…

Çarşamba akşamları atv de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde rol alacak olan ünlü oyuncu Şener Savaş, "Geniş kitlelere hitap eden ve yurtdışında birden fazla ülkede yayınlanan bir projenin parçası olmak beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Kuruluş Osman’a bomba transfer! EDHO’da fırtınalar estirmişti! Başarılı oyunculuğuyla yine adından söz ettirecek…

ŞENER SAVAŞ KİMDİR?

Şener Savaş eğitim hayatını İstanbul'da tamamlamıştır. Ekran karşısına ilk kez 2004 senesinde Show Tv ekranlarında yayımlanan "Cennet Mahallesi" dizisiyle geçen Şener Savaş, dizide canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çekmiştir.