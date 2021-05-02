Dönüşü olmayan yola girildi! Bam teline basıldı! EDHO'da bir tarih kapanıyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı izle

EDHO'da yaşanmayanlar yaşanmaya devam ediyor. Tipi'nin, bam teline değen Macit'i tesirsiz hale getirmesi ölümcül savaşın başlangıcına taban hazırlarken Rıdvan ise geri dönüşü olmayan bir yola çoktan girmiştir. Rıdvan, Macit'in yaşam çabasını yitirmesine sebebiyet veren Tipi'nin sonunu getirecek teşebbüste bulunurken Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.bölüm fragmanı geldi mi? Mermi darbesi alan Tipi'nin yere yığılması sonucunda vefatın eşiğinden kurtulamaması seyircisini kedere boğdu. Rıdvan'ın Macit'in oğlu ve Volkan ile yaptığı plan neticesinde Tipi'nin Gönül'ün mezarlığının başında öldürülmesi Rıdvan ve Hızır arasındaki savaşı farklı bir boyuta taşıyacak. Can kardeşinin ölümünü hazmedemeyen Hızır Çakırbeyli başta Rıdvan olmak üzere bunun hesabını herkesten sormak için harekete geçecek.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?
Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.bölümüyle 4 Mayıs Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.