Dönüşü olmayan yola girildi! Bam teline basıldı! EDHO'da bir tarih kapanıyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı izle

EDHO'da yaşanmayanlar yaşanmaya devam ediyor. Tipi'nin, bam teline değen Macit'i tesirsiz hale getirmesi ölümcül savaşın başlangıcına taban hazırlarken Rıdvan ise geri dönüşü olmayan bir yola çoktan girmiştir. Rıdvan, Macit'in yaşam çabasını yitirmesine sebebiyet veren Tipi'nin sonunu getirecek teşebbüste bulunurken Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.bölüm fragmanı geldi mi? Mermi darbesi alan Tipi'nin yere yığılması sonucunda vefatın eşiğinden kurtulamaması seyircisini kedere boğdu. Rıdvan'ın Macit'in oğlu ve Volkan ile yaptığı plan neticesinde Tipi'nin Gönül'ün mezarlığının başında öldürülmesi Rıdvan ve Hızır arasındaki savaşı farklı bir boyuta taşıyacak. Can kardeşinin ölümünü hazmedemeyen Hızır Çakırbeyli başta Rıdvan olmak üzere bunun hesabını herkesten sormak için harekete geçecek.