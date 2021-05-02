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    • Magazin
    • 03.05.2021 08:42
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    • 03.05.2021 08:42
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    Dönüşü olmayan yola girildi! Bam teline basıldı! EDHO'da bir tarih kapanıyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı izle

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ucunda ölüm olsa dahi davasından vazgeçmeyen Tipi'ye mermi saplanması üzerine ölümden dönüp dönmeyeceği sorgulanıyor. 6. sezonunda aksiyonun zirve yaptığı EDHO'da Tipi Murat'ın ölümü büyük üzüntü yarattı. Yaman'ın İshak'a yalnız kaldığını ima ederek ortak olma teklifini sunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ın can dostu Tipi'nin vedası yürekleri yerle yeksan etti. Vefat eden eşi Gönül'e kavuşmak isteyen Tipi, Sezai'nin onu Rıdvanlara satması üzerine mezarlıkta tuzağa düştü ve Macit'in oğlu tarafından vuruldu. Tipi'nin Gönül'ün mezarı başında veda ettiği anlar gözyaşlarına neden olurken ve dostlarının gelecek bölümde Tipi'nin intikamını almak için harekete geçeceği ve gözlerini karartıp önüne gelen herkesten bunun hesabını soracağı tahmin ediliyor.

    takvim.com.tr
    EDHO'da bir tarih kapanıyor! Dönüşü olmayan yola girildi! Bam teline basıldı!

    EDHO'da yaşanmayanlar yaşanmaya devam ediyor. Tipi'nin, bam teline değen Macit'i tesirsiz hale getirmesi ölümcül savaşın başlangıcına taban hazırlarken Rıdvan ise geri dönüşü olmayan bir yola çoktan girmiştir. Rıdvan, Macit'in yaşam çabasını yitirmesine sebebiyet veren Tipi'nin sonunu getirecek teşebbüste bulunurken Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.bölüm fragmanı geldi mi? Mermi darbesi alan Tipi'nin yere yığılması sonucunda vefatın eşiğinden kurtulamaması seyircisini kedere boğdu. Rıdvan'ın Macit'in oğlu ve Volkan ile yaptığı plan neticesinde Tipi'nin Gönül'ün mezarlığının başında öldürülmesi Rıdvan ve Hızır arasındaki savaşı farklı bir boyuta taşıyacak. Can kardeşinin ölümünü hazmedemeyen Hızır Çakırbeyli başta Rıdvan olmak üzere bunun hesabını herkesten sormak için harekete geçecek.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragman videosu izle

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

    Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

    Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.bölümüyle 4 Mayıs Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.

        "HOŞÇA KAL KOCA YÜREKLİ DADAŞ!"

        Tipi'nin vedasının ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı efsane karaktere "Hoşça kal koca yürekli dadaş!" diyerek veda etti. Hep istediği gibi Gönül'ün mezarı başında hayata veda eden Tipi karakterinin ayrılığı izleyicileri sarsan gelişmelerden oldu. Rıdvan, Volkan ve Macit'in oğlunun Sezai aracılığıyla kurduğu plan neticesinde Tipi bile bile ölüme gitti.

        VEDASI ÇOK KONUŞULDU

        Altı sezondur dizinin hikayesinde yer alan ünlü oyuncu Savaş Özdemir'in vedasıyla ilgili sosyal medyada pek çok yorum yapıldı.

        TİPİ'NİN ACI VEDASI

        Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir.

            SAVAŞIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

            Yapılan görüşmede Tipi'yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatayı hayatıyla öder. Tipi'nin Macit'i infaz etmesi savaşın fitilini ateşler.

            DÜŞMANINI HAFİFE ALMADI

            Tuncay ve ekibinin yaptığı hataya düşmeyen Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve dostlarını hafife almaz ve gerekli bağlantıları önceden kurar.

            Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyar. Hızır Çakırbeyli ise Tuncay'dan sonra daha büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldığının farkındadır.

                Hızır Çakırbeyli'nin vereceği bu savaşta en büyük desteği ise yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olur.

                İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasındaki gerilim gün geçtikçe artmaya devam eder. Eşinin hayatından endişe ettiği için işlerden elini çekmesini isteyen Ömür, İlyas Çakırbeyli'yi köşeye sıkıştırır ve ağzından boşanma kelimeleri dökülür.

                Eşinin her zaman desteğini isteyen İlyas Çakırbeyli, aradığını bulamaz. Ömür'ün İlyas Çakırbeyli'ye karşı bu tavrı Pınar'ın işine gelir.

                Karı koca arasındaki gerilimden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli ise olaya müdahale etmek ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu hamlesi İlyas'ın evi terk etmesini engelleyemez.
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                Haberler Magazin Dönüşü olmayan yola girildi! Bam teline basıldı! EDHO'da bir tarih kapanıyor! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm fragmanı izle