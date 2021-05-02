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    • Magazin
    • 02.05.2021 09:57
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    • 02.05.2021 09:57
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    ? ? Gergin anlar…

    Özellikle dün akşam izlemeyi kaçıranlar tarafından ? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıklıkla araştırılıyor. TV8’in akşam kuşağında ekrana gelen ve her bölümüy ayrı bir heyecanla izlenen uzun soluklu fenomen yarışmada şaşırtıcı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çeyrek finale az bir zaman kala zorlaşan parkurda dün akşamın galibi kim oldu? ? Ada konseyinde gergin anların da yaşandığı e dair bilgiler…

    takvim.com.tr
    Survivor eleme adayı kim oldu?

    Survivor eleme adayı kim oldu? 1 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Yarışmanın finaline doğru giderken parkurlar daha da zorlaştı ve her iki takım da canla başla mücadele veriyor. Peki dün akşam çok önemli olan dokunulmazlık kimin oldu, elenmesi yönünde kimin ismi söylendi? Acun Ilıcalı ada konseyini topladı, Sora ile Batuhan arasında gergin anlar yaşandı. İşte Survivor ile ilgili merak edilenler…

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    Eleme için kritik olan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen takım yarışmacıları ilk etapta avantaj oyununda karşı karşıya geldi. Avantaj oyununda Batuhan – Melis, Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu eşleşti. Bayrak yarışına giden oyunda avantajın kazananı ünlüler oldu.

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda ada konseyine gitti. Ünlüler takımı ilk olarak halktan gelen SMS oylamasına çıktı. Verilen sürenin ardından yarışmacılar eleme adayını belirlemek için oylamalarını yaptı.

    Oylamaların tamamlanmasının ardından Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Sergen olduğunu açıkladı. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Sergen oldu.

    Survivor'da pazar ve salı akşamı da adayların belli olmasının ardından eleme konseyi gerçekleşecek.

        Sonraki etapta ise Merve, gönüllüler takımından Dora, sakatlığı nedeniyle oyun dışında kaldı. Skorda karşılıklı alınan sayılar nedeniyle denge sağlanırken, gönüllüler takımı, üst üste sayılar alarak skoru 9-5'e getirdi. İsmail ile Berkay mücadelesi ise dokunulmazlık oyununun kaderini belirledi. Sembolü deviren Berkay 10-6 skorla dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımına kazandı. Ünlüler ise haftanın ilk konseyine gitti.

        MARKET OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Yarışmacıların ada hayatı için önemli olan market oyunda büyük heyecan yaşandı. Bu haftanın erzak paketi patates, domates, soğan, bezelye olarak açıklandı. Yiyecek erzağını kazanmak isteyen takım yarışmacıları parkura çıktı. Bir kişi de iki arkadaşına puzzle'ı yapmaları için yönlendirme yapmaya çalıştı.

        Oyuna iyi başlayan ünlüler takımı, 5-1 öne geçerken, gönüllüler takımı, sonraki üç karşılaşmadan sayı alarak skoru 5-4 yaptı. Ünlüler takımı iki karşılaşmayı almayı başararak market oyununun kazananı oldu. 7-4 skorla market oyununu alan ünlüler takımı büyük ödülün sahibi olurken, gönüllüler kamp alanına eli boş döndü.

        SURVİVOR SERGEN KİMDİR?

        Sergen Bayar, 26 Eylül 1998 tarihinde Balıkesir Ayvalık'ta doğdu. Aslen Ayvalıklı olan Sergen Bayar, İstinye Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Eğitimini Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda sürdürüyor.

        Spor düşkünü olan Survivor Sergen'in başlıca ilgilendiği dallar; tenis, crossfit, kite, surf, street workout, artistik cimnastik, free running. Sekiz sene amatör olarak tenis oynayan yarışmacı, Enkaspor lisanslı olarak profesyonel sprinter iken bırakmış. Çok iyi derecede yüzme bilen Sergen Bayar, 18 Ocak Pazartesi günü Survivor ünlüler takımına dahil oldu.
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        Haberler Magazin Survivor eleme adayı kim oldu? 1 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Gergin anlar…