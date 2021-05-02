Survivor eleme adayı kim oldu? 1 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Yarışmanın finaline doğru giderken parkurlar daha da zorlaştı ve her iki takım da canla başla mücadele veriyor. Peki dün akşam çok önemli olan dokunulmazlık kimin oldu, elenmesi yönünde kimin ismi söylendi? Acun Ilıcalı ada konseyini topladı, Sora ile Batuhan arasında gergin anlar yaşandı. İşte Survivor ile ilgili merak edilenler…
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Eleme için kritik olan dokunulmazlık oyununda yarışmacılar zorlu parkurda adeta canını dişine taktı. Bir hafta daha adada kalmak ve hayallerini devam ettirmek isteyen takım yarışmacıları ilk etapta avantaj oyununda karşı karşıya geldi. Avantaj oyununda Batuhan – Melis, Poyraz ve Aleyna Kalaycıoğlu eşleşti. Bayrak yarışına giden oyunda avantajın kazananı ünlüler oldu.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda ada konseyine gitti. Ünlüler takımı ilk olarak halktan gelen SMS oylamasına çıktı. Verilen sürenin ardından yarışmacılar eleme adayını belirlemek için oylamalarını yaptı.
Oylamaların tamamlanmasının ardından Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının Sergen olduğunu açıkladı. Böylece Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Sergen oldu.
Survivor'da pazar ve salı akşamı da adayların belli olmasının ardından eleme konseyi gerçekleşecek.