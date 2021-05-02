Survivor eleme adayı kim oldu? 1 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanır oldu. Yarışmanın finaline doğru giderken parkurlar daha da zorlaştı ve her iki takım da canla başla mücadele veriyor. Peki dün akşam çok önemli olan dokunulmazlık kimin oldu, elenmesi yönünde kimin ismi söylendi? Acun Ilıcalı ada konseyini topladı, Sora ile Batuhan arasında gergin anlar yaşandı. İşte Survivor ile ilgili merak edilenler…