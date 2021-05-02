3. sezon finaline adım adım yaklaşan Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ederken Ümit'in karşısına çıkan ismin kim olduğu izleyiciler tarafından heyecan yaratan bir olay olarak karşımıza çıktı. Akıllara ise "Kepaze oyunu başına mı patlıyor?" sorusu gelirken bu ismin Sevda, Fekeli ya da Demir olduğu tahmin ediliyor. Yapımcığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda ise Murat Saraçoğlu'nun oturduğu Tims&B Productions imzasıyla her hafta yüksek izlenme oranlarıyla göze çarpan Bir Zamanlar Çukurova 95.bölümüyle 6 Mayıs Perşembe tarihinde saat 20:00'da ATV ekranlarında olacak.
Bir Zamanlar Çukurova 95.Bölüm Ne Zaman Başlayacak?
Yapımcığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda ise Murat Saraçoğlu'nun oturduğu Tims&B Productions imzasıyla her hafta yüksek izlenme oranlarıyla göze çarpan Bir Zamanlar Çukurova 95.bölümüyle 6 Mayıs Perşembe tarihinde saat 20:00'da ATV ekranlarında sürprizlerin bir an dahi eksik olmayacağı sahneleriyle tutkunlarına bambaşka bir dizi deneyimi sunmaya hazırlanıyor.
Bir Zamanlar Çukurova Son Bölümde Neler Yaşandı?
Yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşıran Ümit, arkasını dönüp gitmek ister ama o sırada gelen başka otomobiller de olunca, vicdanına yenik düşerek Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtarır. Züleyha hastaneye yetiştirilir ama durumu ağırdır ve maalesef bebeğini kaybeder!
Lütfiye, Fekeli'ye Fikret ve Müjgan hakkındaki fikrini sorar. Fekeli de aşka saygısının sonsuz olduğunu ama Fikret hakkında şüpheleri olduğunu anlatır. Ümit ile ilişkisini ve Bahtiyar'ın da Adana'ya gelişindeki tuhaflığı konuşurlarken, Züleyha'nın kaza haberi gelir. Fekeli, tam da şüphelerinin üstüne gelen haber ile olayı soruşturmaya başlar.
Sabah evden bebek haberinin sevinci ile çıkan Demir, değirmeni almak üzere gider. Tam da sevinçli haberin kutlamasını yaparken, Züleyha'nın haberini alır. Hastaneye adeta uçarak yetişen Demir için de tek şüpheli Fikret'tir! Önünde jandarmanın bile duramayacağı bir sinir ile eline silahını alır.