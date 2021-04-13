Petek Dinçöz’e tazminat şoku! 22 bin 550 lira ödeyecek

"KENDİ ARALARINDAKİ İÇ İLİŞKİ BİZİ BAĞLAMAZ"

Petek Dinçöz'ün avukatı ise "Olay Fırat Avşar ile Şevket Küçükaslan arasındadır, bizimle bir ilgisi yoktur. Müvekkilim Petek Dinçöz, alacağını tahsil etme imkanı bulamadığından Şevket Küçükaslan ile sulh yapmak zorunda kalmıştır. Fırat Avşar'ın bu durumdan haberinin olmaması düşünülemez. Kendi aralarındaki iç ilişki bizi bağlamaz. Davanın reddini talep ederiz" dedi.

Davalı Şevket Küçükaslan'ın avukatı da davanın reddi yönünde karar verilmesini talep etti.

Mahkeme davanın kısmen kabulüne karar vererek Petek Dinçöz ve Şevket Küçükaslan'ın, Fırat Avşar'a 22 bin 550 lira tazminat ödemesine hükmetti.