Hızır'ın Alpaslan'ın iyileştiğinden şüphe ettiği bölümde ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine izleyicilerini ekran başına kilitledi. Son bölümde Hızır'ı korumaya çalışan Bahar, kurşunların hedefi oldu. Peki, EDHO Bahar öldü mü? Pelin Akil Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı? İşte merak edilenler...
EDHO BAHAR ÖLDÜ MÜ?
İzleyiciler tarafından merak edilen EDHO Bahar öldü mü sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Bu soru gelecek hafta yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.
PELİN AKİL KİMDİR?
Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Rent Müzkali, Marika'nın Serveti tiyatro oyunlarında yer aldı. Pek çok reklam filminde oynadı. Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon rol aldı.
TRT 1'de yayınlanan Kurt Kanunu dizisinde Naciye karakterine hayat verdi. TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil, 2012 yılında Suskunlar dizisine Nisan karakteri ile dahil oldu. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna Bahar rolüyle katıldı.