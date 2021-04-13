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    • Magazin
    • 13.04.2021 22:25
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    • 13.04.2021 22:25
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    ? Kurşunların hedefi oldu! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı?

    ATV ekranlarında heyecanla izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Yavuz'un kardeşi Bahar'ın Hızır'ı korumaya çalışırken vurulması bu akşama damgasını vuran olaylardan birisi olacak. Ortalığın iyice karıştığı bölümde Bahar'ın vurulması akıllara "?" sorusunu getirdi. İzleyiciler ünlü oyuncu 'in canlandırdığı karakterin diziden ayrılıp ayrımlayacağını merak ediyor. Peki, Pelin Akil Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Kurşunların hedefi oluyor! EDHO'da Bahar öldü mü?

    Hızır'ın Alpaslan'ın iyileştiğinden şüphe ettiği bölümde ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine izleyicilerini ekran başına kilitledi. Son bölümde Hızır'ı korumaya çalışan Bahar, kurşunların hedefi oldu. Peki, EDHO Bahar öldü mü? Pelin Akil Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı? İşte merak edilenler...

    EDHO BAHAR ÖLDÜ MÜ?

    İzleyiciler tarafından merak edilen EDHO Bahar öldü mü sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Bu soru gelecek hafta yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.

    PELİN AKİL KİMDİR?

    Pelin Akil, 17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Rent Müzkali, Marika'nın Serveti tiyatro oyunlarında yer aldı. Pek çok reklam filminde oynadı. Arka Sıradakiler dizisinde 4 sezon rol aldı.

    TRT 1'de yayınlanan Kurt Kanunu dizisinde Naciye karakterine hayat verdi. TRT 1 de yayınlanan Seksenler dizisinde Seçil karakteri ile yer alan Pelin Akil, 2012 yılında Suskunlar dizisine Nisan karakteri ile dahil oldu. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna Bahar rolüyle katıldı.

        FİLM VE DİZİLER

        *2014 Kızılelma

        *2013 İnadına Yaşamak

        *2013 Su ve Ateş

        *2013 Osmanlı Tokadı

        *2012 Suskunlar

        *2012 Seksenler

        *2011 Kurt Kanunu

        *2007-2011 Arka Sıradakiler

        YENİ BÖLÜMDE YAŞANANLAR

        Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir. Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar.

            İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar. Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer. Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur.

            İlyas'ı ciddiye almayan Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer. Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.
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