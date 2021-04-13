Hızır'ın Alpaslan'ın iyileştiğinden şüphe ettiği bölümde ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yine izleyicilerini ekran başına kilitledi. Son bölümde Hızır'ı korumaya çalışan Bahar, kurşunların hedefi oldu. Peki, EDHO Bahar öldü mü? Pelin Akil Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldı mı? İşte merak edilenler...

EDHO BAHAR ÖLDÜ MÜ?

İzleyiciler tarafından merak edilen EDHO Bahar öldü mü sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Bu soru gelecek hafta yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.