TikTok fenomeni Didem Açar: Abimin ölümüne onlar sebep oldu!

Sosyal medyanın en çok ilgi gören platformlarından biri olan TikTok'ta 2 milyon takipçisi bulunan 18 yaşındaki fenomen isim Didem Açar, Bi'Başka'da Melisa Berkalp'in konuğu oldu. Genel olarak kişisel yaşantısı hakkında çok fazla konuşmayı tercih etmeyen Açar, Bi'Başka stüdyosunda özel hayatına ve sosyal medya kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hayatında yaşadığı en büyük travmaların babasının ve abisinin vefatı olduğunu ifade eden sosyal medya fenomeni Didem Açar, abisinin ölümü hakkındaki çarpıcı gerçeği açıkladı: "Onun vefatı zaten biraz sıkıntılı, çocukluk arkadaşlarından kaynaklı. Ölümüne onlar sebep olmuşlardı." dedi.

İşte sosyal medya fenomeni Didem Açar röportajının tüm detayları...

Sosyal medyanın aratılan isimlerindensin ama İnternet üzerinde seninle ilgili çok net bilgilere ulaşılamıyor. Takipçilerine biraz kendini anlatmak ister misin?

18 yaşındayım, annemle yaşıyorum ve 12. sınıfım şu an çünkü bir sene sınıf tekrarı yaptım dokuzuncu sınıfta. Onun dışında zaten kendimden bahsetmeyi pek sevmiyorum, biraz kapalı kutuyum çok hoşlanmıyorum.

BARAN EN BÜYÜK FANIM!

Baran profil fotoğrafına seni koymuş, buna nasıl bir tepki verdin? Hoşuna gitti mi?

Aslında biz orada canlı yayında yarışma yapıyorduk beraber ve ben ona kaybedersen profil fotoğrafına beni koy dedim. Normalde bir gün sonra kaldırmasını söyledim ve koyduğu fotoğrafta zaten saçma sapan bir fotoğrafımdı. Aradan günler geçti hala ısrarla kaldırmıyor ve kaldırmayacakta sanırım bir daha asla.

Sana olan hayranlığından kaynaklanıyor olabilir.

En büyük fanım Baran!

Senin yaptığın bir canlı yayında herkes hayalindeki erkek olarak Baran'ı tarif ettiğini söyledi, hatta Baran da bunu bu şekilde yorumladı. Neler söylersin bununla ilgili?

Ben orada fiziksel olarak birinden bahsetmiyordum aslında. Kültürlü, okumuş, bilgili olmasını isterim gibi konuşuyordum. Baran kendi kendine üstüne alındı her şeyi. İleride evlenmek isteyeceğim insanı tarif etmiştim orada ama olsun.

MEHMET JAVEED İLE GÖRÜŞMÜYORUZ

Mehmet ile iletişiminiz devam ediyor mu?

En son doğum gününde karşılaşmıştık onunla ve orada bir tane video yayınladı Mehmet sadece ikimizin olduğu, trambolinde zıpladığımız ama insanlar bunu yanlış anladılar. Mehmet ile tekrar barıştık gibi muhabbetler çıktı. Bende durum böyle olunca Mehmet'e bence o videoyu kaldır çünkü sıkıntıya düşüyoruz. O da tamam dedi ama o günden sonra bir daha asla benimle iletişime geçmedi. 2020 videosu, yakın arkadaşlar videosu hazırladı ama hiçbirine beni koymadı. Onun dışında hastalandım, yayınlarda ağladığım durumlar oldu ve onlarda da hiçbir şekilde bana yazmadı. Ben de görüşmüyorum şu an kendisiyle.

Sen onunla iletişime geçmeye çalıştın mı hiç?

Sırf bunu söylediğim için benimle iletişimini kestiğinden ötürü bende gerek duymadım onunla iletişime geçmeye.

Sence sosyal medya arkadaşlık ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Kötü etkiliyor. O yüzden ben arkadaşlıklarımı da pek sosyal medyada yaşamak istemiyorum. Mesela biz Buse ile çok yakınız ama birbirimizle çok sık video atmıyoruz. Bu yüzden de küs müsünüz? Aranız bozuk mu gibi sorular alıyoruz. Ben arkadaşlığımın prim yapmaya dönüşmemesi için çok sık video çekmiyorum arkadaşlarımla.

TikTok'ta beğendiğin, takip ettiğin birileri var mı?

Uygulamanın adı TikTok olmadan önce yabancıları izliyordum ve onlara özenip başladım. Ama şu an videolarını izlediğim ve kendime idol olarak aldığım biri yok.

Sence şarkı playback videoları neden bu kadar çok izleniyor ve beğeniliyor?

Bizim enerjimizi seviyorlar bence.

Twitter'da da aktifsin ve çok göndermeli tweetlerin de oluyor. Bunları özellikle yönlendirdiğin, ithaf ettiğin kişiler var mı? Yoksa herkese hitap etsin diye mi yazıyorsun?

Baran ile ilk ayrıldığımız zaman çoğunu Baran'a göndermiştim.

Hepsi içten mi geliyor? Yoksa bir yerlerden esinleniyor musun?

Baran'a gönderdiklerim çok belli oluyor, cuk diye oturuyor. Geri kalanları da yanlış dostluklarıma ithafen yazıyorum.

Sosyal medyada ne tarz içerikleri absürd buluyorsun? Gereksiz bulduğun içerikler var mı? Varsa kimler yapıyor?

Sırf keşfete düşmek için eleştiri adı altında saçma sapan yorum yapan insanların videolarından hoşlanmıyorum. Sırf dalga geçmek ve keşfete düşmek için yapıyor, ben bu tarz içerikleri sevmiyorum.

Keşfette neler dikkatini çekiyor? Neleri izliyorsun?

Genelde yazılı videolara bakıyorum onları çok seviyorum. Yemek videoları izliyorum sürekli.

Yemek yemeyi seviyor musun?

Aslında hiç yemek yemem ama yemek videoları izlemeyi çok seviyorum.

Yapma eğilimin var mı?

O da yok, sadece kek yapıyorum başka hiçbir şey yok ama Youtube'a bu tarz içerikler çekmeyi düşünüyorum.

YOUTUBE'U BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM

Youtube'ta hala çok aktif olmamanın bir sebebi var mı?

Bizim Buse ile bir stüdyomuz vardı ve sürekli video çekiyorduk. Sonra orası dağıldıktan sonra benim video çekme imkanım olmadı, başka sıkıntılarda eklendi ve Youtube'u bırakmak zorunda kaldım. Kanalım hala duruyor ama şimdi tekrar başlayacağım aktif kullanmaya.

Ne zaman başlayacaksın?

Bir ay içerisinde başlamayı düşünüyorum.

İleride TikTok dışında nelerle uğraşmayı düşünüyorsun?

Şu an hedefim sadece üniversite okumak. Bir ara İngiliz dili ve edebiyatı istiyordum ama beni çok uğraştıracakmış gibi geliyor. Yabancı dile ilgim var ve geliştirmek istiyorum.

ŞARKI ÇIKARMAYI DÜŞÜNEBİLİRİM

Şu an eğitimini aldığın bir şey var mı?

Keman kursuna yazıldım. Daha öncede gidiyordum zaten ve eğer zamanım kalırsa İngilizce kursuna da gitmek istiyorum.

Sesin güzel mi?

Hayır! Bazen kendi kendime söylüyorum sadece.

Belki ileride sen de şarkı çıkarırsın.

Bilmiyorum belki kendimi hazır hissettiğim zaman çıkartabilirim.

Sevmediğin birileri var mı?

Çok fazla var! Sosyal medyanın çoğundan haz etmiyorum kendi arkadaşlarım dışında. Arkadaş olmadığım ama sevdiğim çok insan var ama onun dışında gerçekten çoğundan hoşlanmıyorum.

Kimden haz etmiyorsun mesela?

Onları söylemeyeyim şimdi.

En gizli tutkun nedir?

Tütsü! Sürekli loş bir ortamda mum ve tütsü yakarım çok ilgim var onlara iyi hissettiriyor.

BABAMI ÇOK KÜÇÜKKEN KAYBETTİM

En büyük travman nedir?

Zaten ben doğduğumda babam vefat etmişti çok küçükken o yüzden sıkıntılı bir çocukluk geçirdim. 15 yaşındayken de abim vefat etti, en büyük travmam bu.

Başın sağ olsun. Bu konularla ilgili de sosyal medyada senin üzerine çok gidiliyor, bunlarla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı?

İlk başta çok gücüme gidiyordu ama sonrasında çok asılsız olduğunu fark ettim ve şu an hiç umrumda değil onların yazdıkları şeyler.

Bugüne kadar ki en kötü date anın nedir?

Bir tane sevgilimle sadece parkta buluşuyorduk ve sadece bir köşesinde oturuyorduk, bundan hiç hoşlanmıyordum.

Ne kadar sürdü bu ilişkin?

Sekiz ay falan sürdü! Sekiz ay boyunca her gün bu şekildeydi. Buradan kendisine sesleniyorum; benden uzak dur artık! Arada sırada dürtmeye devam ediyor.

ÇOK PARANOYAK BİRİYİM

En kötü huyun nedir?

İnanılmaz paranoyak biriyim. Mesela bir arkadaşımın gözü dalmıştır boş bana bakıyordur, ben onu artık beni sevmediğine kadar getiririm aklımda ve bunu sonsuza kadar sürdürürüm. Çok duygusalım, alınganım ve paranoyağım.

Bu zamana kadar en çok kimi kıskandın ve neden?

En çok baranı kıskanmışımdır herhalde. Ben zaten çok kıskanç biriyim ama belli etmemeye çalışıyordum onunla birlikteyken de ve Baran'ın her hareketini kıskanıyordum! Kolsuz giydiği zaman çıkarttırıyordum. O benim aksime kıyafetime falan hiç karışmazdı. Kıskanıyordu ama rahatsız etmiyordu beni hiç. Başlarda çok birbirimize giriyorduk ama sonradan alıştı ve artık ben söylemeden bir şeyleri yapmaya başladı.

Ergenlikte ailenle zıtlaşıp yaptığın en büyük saçmalık neydi?

Saçlarımı turuncuya boyamıştım on altı yaşındayken. Ve inadına yapmıştım. Ben zaten saçımın arkasını hep boyatıyordum ama farklı bir yeri boyatmak istemiştim, annem de kabul etmemişti ben de kuaföre gidip saçımı komple turuncu yapıp eve gelmiştim. O zamana kadar saçlarımın diplerini hiç boyatmamıştım. Annem şoka girmişti ve çok sinirlenmişti.

ABİMİN ÖLÜMÜNE ONLAR SEBEP OLDU

Yok artık bunun da cılkı çıktı dediğin bir şey.

TikTok'ta hediye almak için kendilerini yırtıyorlar ve bunun cılkı çıktı gerçekten.

Yok artık sahiden mi deyip gözlerine inanamadığın bir durum.

Abimin muhabbetleri ile ilgili. Onunla ilgili bir sıkıntıda demiştim. Onun vefatı zaten biraz sıkıntılı, çocukluk arkadaşlarından kaynaklı. Ölümüne sebep olmuşlardı.

Yok artık sen de mi deyip seni hayal kırıklığına uğratan biri.

Çok var. Ama en çok yara açan Berfindi. Yapmaması gereken bir şey yapmıştı o yüzden.

Yok artık kendine gel dediğin biri.

Yağız! Çok hızlı yaşıyor. Bir dur Yağız yavaşla demek isterdim.

Yok artık benden bu kadar dediğin bir durum.

Linçleri yediğim zamandı. Sosyal medyayı bırakmayı da düşünmüştüm. Sonra annem ve arkadaşlarım üç senedir çok emek verdin diyerek destek oldular bana ben de o şekilde devam ettim ama az kalsın bırakıyordum.