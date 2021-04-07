Demet Akalın’a göndermede bulunan Ebru Şallı: Çocukların yeri Tiktok değil!
Nişantaşı'nda bir klinikten çıkarken kameralara yansıyan Ebru Şallı, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Samimi açıklamalarda bulunan Ebru Şallı, bağışıklık sistemini güçlendirmek için ilaç takviyesi aldığını belirtti. Şallı, Demet Akalın'ın kızı Hira'nın TikToker'lara 7 bin TL kaptırdığı yönündeki haberlerin sorulması üzerine verdiği cevapla dikkat çekti. "Tiktok bence çocukların yeri değil" diyen Ebru Şallı, oğlundan örnek vererek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ünlü model Ebru Şallı, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinden çıkarken kameralara takıldı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Şallı, bağışıklık sistemini güçlendirmek için ilaç takviyesi aldığını dile getirdi. Ünlü model, doktor kontrolünde damardan ilaç alınması gerektiğini vurguladı.
'ONLİNE ALIŞVERİŞTE İYİYİM'
Kendi adını taşıyan markası hakkında da konuşan Şallı, işlerinin iyi olup olmadığı yönündeki soruyu "Pandemiden dolayı iyi olan bir sektör yok. Market alışveriş dışında. Ben kendi markam olarak online alışverişte iyiyim. AVM'lere eskisi kadar gidilmiyor" şeklinde cevapladı.
'REKOR ETKİLEŞİM ALDIM'
Pilates paylaşımlarına yeniden paylaşan Ebru Şallı, sevenlerinden bu konuda yoğun bir istek geldiğini belirterek "Herkes çok sevinmiş. Uzun süredir paylaşmıyordum, bugün ilk videomu attım. İnsanlardan rekor etkileşim aldım. Biraz dürttüler beni. Geçtiğimiz hafta YouTube çekimlerine de başladık. Daha kimse bilmiyor. Madem televizyonda pilates yapamıyoruz YouTube'da yapacağız" dedi.