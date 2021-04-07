Demet Akalın’a göndermede bulunan Ebru Şallı: Çocukların yeri Tiktok değil!

'ONLİNE ALIŞVERİŞTE İYİYİM'

Kendi adını taşıyan markası hakkında da konuşan Şallı, işlerinin iyi olup olmadığı yönündeki soruyu "Pandemiden dolayı iyi olan bir sektör yok. Market alışveriş dışında. Ben kendi markam olarak online alışverişte iyiyim. AVM'lere eskisi kadar gidilmiyor" şeklinde cevapladı.