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    • Magazin
    • 13.04.2021 16:56
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    • 13.04.2021 17:35
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    Başörtülü kadınlara hakaret eden davasında son dakika gelişmesi!

    Beşiktaş'taki bir mekanda başörtülü kadınlara " var bu ülkede, değil burası, sizin yeriniz burası değil, Arabistan'a gidin, İran'a gidin" dediği gerekçesiyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla yargılanan ’ın davasında yeni gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre; Savcı oyuncu Deniz Çakır’ın atılı suçtan beraatini isterken ‘Hakaret’ suçundan hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

    Başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır davasında mütalaa!

    İstanbul Beşiktaş'taki Zorlu Center alışveriş merkezinde yer alan bir kafede 30 Aralık 2018 günü arkadaşlarıyla bulunan Deniz Çakır ile yan taraftaki masada arkadaşlarıyla oturan başörtülü kadınlar tartışma yaşamıştı. Tartışmanın yaşandığı kafede Çakır'ın başörtülü kadınlara yönelik, "Atatürk var bu ülkede, Arabistan değil burası, sizin yeriniz burası değil, Arabistan'a gidin, İran'a gidin" dediği ileri sürülmüştü.

    DAVA AÇILMIŞTI

    Tartışmanın ardından başörtülü kadınlar Deniz Çakır hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Çakır hakkında "Mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı hakaret" suçu kapsamında kaldığı gerekçesiyle "özel hayatın gizliliğini ihlal" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçlarından takipsizlik kararı verilmişti. Takipsizlik kararına yapılan itirazın ardından derinleştirilen soruşturma kapsamında Çakır hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

    DENİZ ÇAKIR'IN SAVUNMASI

    Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Deniz Çakır, savunmasını gerçekleştirmişti. Savunmasından özetle, "Dava konusu olayın yaşandığı gün doğum günüm olması nedeniyle Hande ve Gizem isimli arkadaşlarımla kafeye gittim. O akşam doğum günümü kutlamak için arkadaşlarımla buluştum. Ancak yanımızdaki masaya gelen hanımefendiler beni yargılar tarzda bakıyorlardı. Normalde rahatsız olmam ama bu bakış rahatsız ediciydi. Bunun üzerine 'ne var' şeklinde bir mimikte bulundum. Bir süre sonra bizim fotoğrafımızı çekiyorsunuz gibi çıkışlar oldu. Tartışmanın uzaması üzerine arkadaşım telefonunu gösterdi ve fotoğraflarının çekilmediğini kendilerine anlattı. Olayın ardından benim telefonumda da inceleme yapıldı silinen resimlere ilişkin. Bunlar sadece basit bir tartışmadan öteye gitmedi " demişti.

    MÜTALAA VERİLDİ

    Bugün Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcılık mütalaa verdi. Savcı, "davaya konu somut olay incelendiğinde, sanığın eyleminde sarf ettiği sözlerle belirli sayıda mağduru hedef aldığından halkın bir kesimini aşağılama suçun oluşmadığı, eylemin nitelikli bir biçimde zincirleme hakaret suçunu oluşturduğu, ancak bu eyleme yönelik bir dava açılmadığı, üzerine atılı suçtan beraatına ve nitelikli bir biçimde zincirleme hakaret suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını" talep etti.

    DAVALARLA GÜNDEME GELİYOR!

    Geçtiğimiz mart ayında Masumiyet dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Görgen, aynı dizinin başrol oyuncusu Deniz Çakır'ın kendisine 6 Mart günü küfür ettiğini, istifaya zorladığını öne sürerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

        SEBEPSİZ YERE GERGİNLİK OLUŞTURDU
        Deniz Çakır'ın 'Masumiyet' dizisinde başrol oyuncusu olduğu belirtilen suç duyurusu dilekçesinde de "Çakır'ın kaprisli tavırları insanlara karşı hakarete varmış, işlerini icra edemeyecek duruma getirmiştir. 6 Mart 2021 günü Çağatay Görgen, Gizem Ergün adlı oyuncunun kıyafetine yönelik bir karışıklığı gidermek için diğer kostüm asistanı ile görüşmeye başladığı esnada, Deniz Çakır olaya dahil olarak Görgen'e bağırmış ve 'Ne biçim iş yapıyorsunuz, ilk defa mı çalışıyorsunuz' gibi kaba ifadeler kullanarak sebepsiz yere gerginlik oluşturmuştur" ifadeleri kullanıldı.

        SET ÇALIŞANLARININ İÇİNDE KÜFÜR ETTİ
        Dilekçede şikayetçi Çağatay Görgen'in "Aranan kotu bulduk diğer asistan getiriyor, neden bağırıyorsunuz" demesi üzerine oyuncu Çakır'ın bağırarak seti terk ettiği belirtildi. Olaydan sonra Çakır ile Görgen'in asansörde karşılaştığı ve yanlarında reji asistanı varken Çakır'ın Görgen'e hakaret ettiği iddia edildi. Hakaret iddiasından sonra Çakır'ın 20 dakika boyunca setten ayrıldığı, geri dönüp makyaj kısmına geçtiği dilekçede kaydedilirken Çakır'ın on kişiden fazla set çalışanının olduğu yerde kostüm asistanı Görgen hakkında küfür ettiği öne sürüldü.


        SAATLERCE AĞLADI
        Görgen'in Çakır'a "Deniz Hanım olayın sizinle bir alakası yok. Bir karışıklık olmuştu çözdük, neden hakaret ediyorsunuz" şeklinde soru sorması üzerine Deniz Çakır'ın "Bunun burada ne işi var, alın şunu gözümün önünden. İşi bilmiyorsunuz, biz burada olduğu sürece ben sete çıkmam, çıksın gitsin gözümün önünden" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi. Görgen'in de bunun üzerine seti terk ederek karavanda saatlerce ağladığı kaydedildi.


            NEYSE PARA CEZASI BEN VERİRİM O GİTSİN
            Dilekçede oyuncu Çakır'ın set amirinin yanına giderek "Onu görürsem, kıyameti kopartırım. Neyse parası cezası ben veririm o gitsin" şeklinde beyanda bulunduğu, set amirinin de Güngör'e istifa dilekçesi hazırlayarak imzalamasını istediği öne sürüldü. Çağatay Görgen'in de yaşadığı utanç ve üzüntü sebebiyle istifa dilekçesini okumadan imzaladığı vurgulandı. Deniz Çakır hakkında "Basit hakaret" suçundan dava açılması istendi.


            "BUNDAN DOLAYI İSTİFA ETTİM"
            Suç duyurusunun ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çağatay Görgen, "Masumiyet dizisinde kostüm asistanı olarak görev yapıyordum. Deniz Çakır, kendisiyle alakalı olmayan başka bir oyuncuyla alakalı olan konuyla ilgili bana karşı tüm ekibin önünde hakaret ve küfür etti. Bundan dolayı işimden istifa ettim kendisiyle çalışmaya devam etmek istemediğim için. Tüm ekibin önünde beni rencide ettiği için, küfürlü bazı kelimeler kullandığı için kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. Bu sektörde ne yazık ki bu tarz şeyler çok yaşanıyor. Ve ben yıllardır bu sektörün içindeyim. Hiçbir oyuncuyla, hiçbir ekip arkadaşımla ve yapımla bu denli karşı karşıya gelmedim. Kendisiyle gelmezdim fakat neden olduğunu bilmediğim bir şekilde birden, ani çıkışlarıyla bana karşı hakaret, küfür içeren ve rencide edici sözlerde bulundu. Ben de kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.


            "ÇAKIR'DAN BİZZAT ÖZÜR BEKLİYORUZ"
            Görgen'in avukatı Yeter Yıldız Dalkılıç ise "Müvekkilim hiç hak etmediği bir şekilde maalesef sinkaf içerikli küfür ve hakaretlere maruz kalmıştır. Müvekkilim bir set emekçisi, ne yazık ki pandemi döneminde de zor koşullarda çalışıyorlar. Deniz Çakır hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduk. 'Hakaret' suçlarında dosya uzlaştırmaya gidiyor. Biz uzlaştırma aşamasında da Deniz Çakır'dan bizzat basın yoluyla özür bekliyoruz. Maalesef Deniz Çakır yaptığı hakaretlerin arkasında, yani herhangi bir pişmanlık ibaresi göstermemiş. Müvekkilim bu durumdan dolayı çok mağdur, kendisinden özür bekliyoruz. Özür dilerse ancak uzlaşma sürecimiz olacak. Konu şu anda yasal mercilerde" ifadelerini kullandı.
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