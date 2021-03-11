BUNDAN DOLAYI İSTİFA ETTİM

Suç duyurusunun ardından basın mensuplarına açıklama yapan Çağatay Görgen, "Masumiyet dizisinde kostüm asistanı olarak görev yapıyordum. Deniz Çakır, kendisiyle alakalı olmayan başka bir oyuncuyla alakalı olan konuyla ilgili bana karşı tüm ekibin önünde hakaret ve küfür etti. Bundan dolayı işimden istifa ettim kendisiyle çalışmaya devam etmek istemediğim için. Tüm ekibin önünde beni rencide ettiği için, küfürlü bazı kelimeler kullandığı için kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. Bu sektörde ne yazık ki bu tarz şeyler çok yaşanıyor. Ve ben yıllardır bu sektörün içindeyim. Hiçbir oyuncuyla, hiçbir ekip arkadaşımla ve yapımla bu denli karşı karşıya gelmedim. Kendisiyle gelmezdim fakat neden olduğunu bilmediğim bir şekilde birden, ani çıkışlarıyla bana karşı hakaret, küfür içeren ve rencide edici sözlerde bulundu. Ben de kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum" ifadelerini kullandı.