Suç duyurusu dilekçesinde Çağatay Görgen'in yıllardır setlerde kostüm asistanı olarak çalıştığı ve görevi sürecinde hiçbir iş arkadaşı polemik yaşamadan mesleğini icra ettiği anlatıldı. Dilekçede set işçilerinin maruz kaldıkları baskılar ve uzun süren çalışma saatlerinin pandemi döneminde giderek zorlaştığı belirtilirken, Görgen'in baskı ve hakaretlere maruz kaldığı öne sürüldü.
SEBEPSİZ YERE GERGİNLİK OLUŞTURDU
Deniz Çakır'ın 'Masumiyet' dizisinde başrol oyuncusu olduğu belirtilen suç duyurusu dilekçesinde de "Çakır'ın kaprisli tavırları insanlara karşı hakarete varmış, işlerini icra edemeyecek duruma getirmiştir. 6 Mart 2021 günü Çağatay Görgen, Gizem Ergün adlı oyuncunun kıyafetine yönelik bir karışıklığı gidermek için diğer kostüm asistanı ile görüşmeye başladığı esnada, Deniz Çakır olaya dahil olarak Görgen'e bağırmış ve 'Ne biçim iş yapıyorsunuz, ilk defa mı çalışıyorsunuz' gibi kaba ifadeler kullanarak sebepsiz yere gerginlik oluşturmuştur" ifadeleri kullanıldı.
SET ÇALIŞANLARININ İÇİNDE KÜFÜR ETTİ
Dilekçede şikayetçi Çağatay Görgen'in "Aranan kotu bulduk diğer asistan getiriyor, neden bağırıyorsunuz" demesi üzerine oyuncu Çakır'ın bağırarak seti terk ettiği belirtildi. Olaydan sonra Çakır ile Görgen'in asansörde karşılaştığı ve yanlarında reji asistanı varken Çakır'ın Görgen'e hakaret ettiği iddia edildi. Hakaret iddiasından sonra Çakır'ın 20 dakika boyunca setten ayrıldığı, geri dönüp makyaj kısmına geçtiği dilekçede kaydedilirken Çakır'ın on kişiden fazla set çalışanının olduğu yerde kostüm asistanı Görgen hakkında küfür ettiği öne sürüldü.