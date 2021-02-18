Deniz Çakır kaprisleriyle sette kriz çıkardı! Oyunculardan Deniz Çakır'a büyük tepki

Yeni projesi ile ekranlarda boy göstermeye hazırlanan Deniz Çakır, kaprisleriyle gündemde. Sette karavan krizi çıkaran Çakır'a rol arkadaşlarından tepki geldi. Kendi karavanını küçük bulan Deniz Çakır, dizinin genç oyuncuları Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın karavanını adeta gasp etti. İddiaya göre sete geldiklerinde Deniz Çakır'ı kendi karavanlarına geçtiğini gören oyuncular karşılaştıkları manzara karşısında haklı olarak tepki gösterdi.

18.02.2021 17:07 - Son Güncelleme: 18.02.2021 17:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





