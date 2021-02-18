Deniz Çakır kaprisleriyle sette kriz çıkardı! Oyunculardan Deniz Çakır'a büyük tepki
Yeni projesi ile ekranlarda boy göstermeye hazırlanan Deniz Çakır, kaprisleriyle gündemde. Sette karavan krizi çıkaran Çakır'a rol arkadaşlarından tepki geldi. Kendi karavanını küçük bulan Deniz Çakır, dizinin genç oyuncuları Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan'ın karavanını adeta gasp etti. İddiaya göre sete geldiklerinde Deniz Çakır'ı kendi karavanlarına geçtiğini gören oyuncular karşılaştıkları manzara karşısında haklı olarak tepki gösterdi.
18.02.2021 17:07
- Son Güncelleme: 18.02.2021 17:07
YİNE DENİZ YİNE OLAY!
Yeni başlayacak olan dizisinin setinde kriz çıkardığı iddia edilen Deniz Çakır kendi karavanını küçük bulunca, ekipten aracın değişmesini istedi.
Pandemi nedeniyle karavan şirketleri yoğunluk yaşarken set ekibi de oyuncunun bu isteğine olumlu cevap veremedi. Çakır, rol arkadaşları Serkay Tütüncü ile İlayda Alişan'ın beraber kullandığı daha büyük karavanı fark edince adeta onların aracına el koydu.
Sete geldiklerinde Çakır'ın kendi karavanlarına geçtiğini gören oyuncular, yapım şirketinden bu durumun düzeltilmesini talep etti.
TEPKİLERE SESSİZ KALDI
Fakat yapım ekibi Çakır'ı, araçtan çıkaramadı. Daha küçük karavana geçmek zorunda kalan Tütüncü ve Alişan'ın tepkisine oyuncunun sessiz kaldığı iddia edildi. Aynı karavanı paylaşan Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan, daha küçük bir araca geçti.
Hürriyet'in haberine göre; Çakır'ın dizi setinin başlangıcından beri sorunlar yaşadığı ve partneri İlayda Alişan'a kötü davrandığı da öne sürüldü.