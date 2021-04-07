MUHARREM ERDEMİR KİMDİR?



Muharrem Erdemir 1964 yılında Sivas'ta doğdu. 'Arka Sokaklar', 'Kertenkele', 'Akasya Durağı' ve 'Ihlamurlar Altında' başta olmak üzere çok sayıda Birçok projede rol aldı. Çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan Muharrem Erdemir, bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği'nin başkanlığını yaptı.

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