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    • 07.04.2021 16:37
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    • 07.04.2021 16:43
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    hayatını kaybetti! Koronavirüse yenilen Muharrem Erdemir kimdir?

    Televizyon dizilerinin usta oyuncusu yeni tip koronavirüse (Covid-19) yenildi. 57 yaşındaki Erdemir, geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti. Usta sanatçının kızı , "Babamı bu gece kaybettik. Acımız çok büyük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Sivas'a defnedilecektir." dedi.

    Usta sanatçı koronavirüse yenik düştü!

    Televizyon dizilerinin usta oyuncusu Muharrem Erdemir yeni tip koronavirüse (Covid-19) yenildi. Usta sanatçının kızı Eda Erdemir, "Babamı bu gece kaybettik. Acımız çok büyük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Sivas'a defnedilecektir." dedi.

    Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada da, 'Meslektaşımız Muharrem Erdemir hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun' ifadelerine yer verildi.

    MUHARREM ERDEMİR KİMDİR?

    Muharrem Erdemir 1964 yılında Sivas'ta doğdu. 'Arka Sokaklar', 'Kertenkele', 'Akasya Durağı' ve 'Ihlamurlar Altında' başta olmak üzere çok sayıda Birçok projede rol aldı. Çok sayıda dizi ve sinema filminde rol alan Muharrem Erdemir, bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği'nin başkanlığını yaptı.

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