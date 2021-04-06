Murat Yıldırım'dan kötü haber! 'Bir yıllık kovalamanın ardından' dedi sağlık durumunu paylaştı...
Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in başrolünü oynadığı Ramo'nun final yapacağı geçen hafta belli olmuştu. Ramo dizisindeki performansıyla dikkat çeken oyuncu Murat Yıldırım'dan kötü haber geldi. Koronavirüse yakalanan Murat Yıldırım Intagram'dan sağlık durumunu paylaştı. İşte koronavirüse yakalanan 41 yaşındaki Murat Yıldırım'ın sağlık durumu ve magazin dünyasından koronavirüsü atlatan ünlülerden gelen dikkat çekici açıklamalar...
06.04.2021 14:53
- Son Güncelleme: 06.04.2021 15:23
Murat Yıldırım'dan kötü haber! 'Bir yıllık kovalamanın ardından' dedi sağlık durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. Son olarak Ramo dizisinde canlandırdığı karakter ile dikkat çeken oyuncu Murat Yıldırım'dan kötü haber geldi. 41 yaşındaki oyuncu koronavirüse yakalandı.
2016 yılında dünyaevine girdiği İman Elbani ile mutlu bir evliliği olan Murat Yıldırım koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve 5. gününde olduğunu ifade etti.
Sağlık durumu hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulunan Yıldırım, 'Bu hastalığın gitmesi için dua ediyorum' dedi.
KORONAVİRÜSE YAKALANAN ÜNLÜLER VE YAŞADIKLARI
İşte sizler için derlediğimiz koronavirüse yakalanan ve atlatan ünlülerin yaşadıkları... 'Grip sandım' diyerek koronavirüse yakalandığını açıklayan Ece Gürsel, açıklamalarıyla dikkat çekti.
Ünlü manken ve şarkıcı Ece Gürsel, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıkladı. Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran Gürsel, yaşadığı süreci böyle anlattı: