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    • 07.04.2021 15:35
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    • 07.04.2021 15:44
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    ? ! Çeyrek altının sahibi…

    Hafta ortasında ? Sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Seda Sayan’ın sunuculuğu ile Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yarışma ilgiyle izlenmeye devam ediyor ve günün puanları merak konusu oluyor. Haftanın finaline az bir zaman kala hem eğlenceli hem de gergin anların yaşandığı yarışmada belli oldu mu? Bugün en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi kim oldu?

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta günün birincisi hangi yarışmacı oldu?

    Gelinim Mutfakta günün birincisi hangi yarışmacı oldu? 7 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu? Sorularının yanıtları haberimizde yer alıyor. Haftanın finaline iki gün kala günün yemekleri yapıldı, hem Seda Sayan hem de kayınvalideler tarafından tadıldı, puanlar verildi. Rekabetin üst düzeyde olduğu yarışmada günün en düşük ve en yüksek puanlarını hangi yarışmacılar aldı? Gelinim Mutfakta'yı bugün izlemeyi kaçıranlar tarafından sıklıkla araştırılan bilgileri haberimizin içeriğinde derledik.

    7 NİSAN ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün birincisi Ayten oldu

    Ece:10

    Seda:19

    Ayten:22

    Esra:14

    GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? (2 NİSAN)

    Haftanın en düşük puanını alan gelin Aysun oldu ve yarışmaya veda etti.

    GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU? (2 NİSAN)

    Haftanın birincisi 81 puan ile Esra oldu ve 10 bin TL değerindeki 5 altın bileziği koluna taktı.

    GELİNİM MUTFAKTA FORMATI NEDİR?

    Yeni sezonda sunucu değişikliği ile birlikte format değişikliğine de giden Gelinim Mutfakta yarışmasında bundan sonra yarışmanın sunucusu Seda Sayan da yemekleri tadacak ve puan verecek. Tarafsız bir gözle sadece yemeklerin tadına göre puan veren Sayan'ın puanları aslında yarışmacıların akıbeti için de büyük önem taşıyacak.

        SEDA SAYAN KİMDİR?

        Seda Sayan'ın gerçek adı Aysel Gürsaçer'dir. Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de doğan Seda Sayan 58 yaşındadır. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

        Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

        Ağustos 1978'de sahne alabilmek için mahkeme kararıyla yaşını büyüterek doğum tarihini 4 Ocak 1959 olarak değiştirdi. Mayıs 1987'de ilk eşi Rıdvan Kılıç'la evlenen Seda Sayan, Aralık 1987'de boşandı. 1990 yılında evlendiği ikinci eşi Sinan Engin'den 1995 yılında boşandı. Bu evlilikten Oğulcan adında bir oğlu dünyaya geldi.

        Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl süren bir birliktelik geçirdi. Üçüncü eşi Soner Yapcacık ile 25 Ağustos 1998'de evlendi ve Ocak 1999'da boşandı. Dördüncü eşi Tuncay Kıratlı ile Nisan 2000'de evlendi ve Ocak 2001'de boşandı. Futbolcu Hakan Şükür'ün kardeşi Gökhan Şükür ile 2004 yılında evlendi ve bir yıl sonra boşandı. Türkücü Nihat Doğan ile nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Seda Sayan, Türk halk müziği sanatçısı Onur Şan'la 1 Şubat 2008 tarihinde Çırağan Sarayı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından kıyılan nikâhla evlendi. Seda Sayan ve Onur Şan Şubat 2010 tarihinde boşanmışlardır. Aralık 2017'de mahkeme kararıyla doğum tarihi 30 Aralık 1962 olarak değiştirildi.
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