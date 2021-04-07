Ünlü sunucu Ece Erken, Instagram hesabında 7 yaşına basan oğlu Eymen'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.
42 yaşındaki sunucu, oğlu Eymen ile verdiği pozları şu notla takipçilerinin beğenisine sundu: "Benim gözümün nuru, can, yol, hayat arkadaşım. 7 Nisan. 7'den gün alıyorsun, ne çabuk geçti altı yıl ama dolu dolu"
"Her anını yakalayabildiğim, beraber geçirebildiğim için şükürler olsun. Tek başıma büyüttüm gibi gözükse de anneciğimin, babacığımın hakkını ödeyemem. Allah onlardan razı olsun. Beni, bizi hiç yalnız bırakmadılar"