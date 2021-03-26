Luran Ahmeti’nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: 'Ah be koca Arnavut covid illeti seni de mi aldı bizden!'
Kurtlar Vadisi, Elveda Rumeli, Muhteşem Yüzyıl Kösem dizilerindeki performansıyla hafızalara kazınan Luran Ahmeti, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Arnavut asıllı bir ailenin çocuğu olarak Luran Ahmeti Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin Üsküp şehrinde 1974 yılında doğmuştu. Ahmeti'nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu...
26.03.2021 11:36
- Son Güncelleme: 26.03.2021 11:38
Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, ölümüyle sanat dünyasını yasa boğdu. Atv'nin unutulmaz yapımlarından Elveda Rumeli dizisindeki oyunculuğu ile hafızalara kazınan Luran Ahmeti genç yaşta koronavirüse yenik düştü. Elveda Rumeli, Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi birçok dizide oynayan Kuzey Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti'nin ölüm haberi sonrası sevenleri yasa boğuldu.