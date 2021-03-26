Luran Ahmeti’nin ölümü sanat dünyasını yasa boğdu: 'Ah be koca Arnavut covid illeti seni de mi aldı bizden!'

Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti, ölümüyle sanat dünyasını yasa boğdu. Atv'nin unutulmaz yapımlarından Elveda Rumeli dizisindeki oyunculuğu ile hafızalara kazınan Luran Ahmeti genç yaşta koronavirüse yenik düştü. Elveda Rumeli, Kurtlar Vadisi ve Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi birçok dizide oynayan Kuzey Makedonyalı oyuncu Luran Ahmeti'nin ölüm haberi sonrası sevenleri yasa boğuldu.