Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşında? Luran Ahmeti'nin ölüm sebebi ne? Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde rol alan...

Luran Ahmeti kimdir? Luran Ahmeti öldü mü? Soruları arama motorlarında aratılmaya başlandı. "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol alan Luran Ahmeti koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti. Peki, Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşında? İşte ünlü oyuncu hakkında bilgiler...
KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ!
Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesinde tedavi gören Arnavut asıllı 46 yaşındaki Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Üsküp'teki Arnavut Tiyatrosu'nun oyuncularından biri olan ve önemli yerli projelerde yer alan Ahmeti, "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.
LURAN AHMETİ KİMDİR?
Luran Ahmeti, 31 Temmuz 1974 tarihinde Yugoslavya, Üsküp'de doğmuştur. Arnavut asıllı Makedon oyuncudöğretmen, kız Kardeşi de şairdir. Annesi Prizrenden olduğu için, çocukluk dönemlerinde bir süre Kosova'nın Türk kasabası Prizren'de yaşadı. Bu sırada Türkçe'yi çok iyi öğrendi. 1981 yılında Primary School, Scopje ilkokulunda tahsil hayatına başladı ve 1989 yılında ortadan mezun olarak High School, Scopje lisesinde okudu ve 1993 yılında bitirdi.1995 yılında Makedonya'da Üsküp Kiril Metodij Üniversitesinin Psikoloji bölümünden mezun oldu. Ardından aynı üniversitede University Of Kiril i Metodij – Faculty Of Dramatic Arts / Theatre Department – Acting bölümünde okuyarak mezun 1999 yılında oldu.
uppet Show isimli film ile adımını attı. Daha sonra sırasıyla; Stories About Love (2001), Bal-Can-Can (2004), Izstop (2007) filmlerinde çeşitli rollerde görev aldı.
Luran Ahmeti, Arnavutça, Makedonca, Sırpça, Türkçe, İngilizce konuşabilmektedir.
2007 - 2009 yılları arasında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı ve başrollerdeErdal Özyağcılar, Filiz Ahmet, Şebnem Sönmez, Tolgahan Sayışman, Berrak Tüzünataç'ın olduğu "Elveda Rumeli" adlı dizide Dimitri karakterini canlandırdı. Dizide diğer rollerde Ertan Saban, Gökhan Mete, Yücel Erten, Kerem Kupacı,Demet Akbağ, Orhan Kılıç, Ahu Türkpençe, Sinan Tuzcu, Mesut Yar, Rıza Kocaoğlu, Ceyda Ateş gibi oyuncular oynamıştır. Luran Ahmeti, bu dizide canlandırdığı Dimitri karakteri ile tanındı.