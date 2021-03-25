Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşında? Luran Ahmeti'nin ölüm sebebi ne? Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde rol alan...

Luran Ahmeti kimdir? Luran Ahmeti öldü mü? Soruları arama motorlarında aratılmaya başlandı. "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol alan Luran Ahmeti koronavirüse yenilerek hayatını kaybetti. Peki, Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşında? İşte ünlü oyuncu hakkında bilgiler...

KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ!

Kuzey Makedonya'nın ünlü sinema ve tiyatro oyuncularından Luran Ahmeti, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.



Bir süredir başkent Üsküp'teki Devlet Hastanesinde tedavi gören Arnavut asıllı 46 yaşındaki Ahmeti'nin yaşamını yitirdiği bildirildi.



Üsküp'teki Arnavut Tiyatrosu'nun oyuncularından biri olan ve önemli yerli projelerde yer alan Ahmeti, "Kurtlar Vadisi", "Elveda Rumeli, "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Acı Kiraz", "Mutlu Ol Yeter" ve "Limonata" gibi birçok Türk yapımında da rol almıştı.