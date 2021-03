Luran Ahmeti kimdir, kaç yaşında? Luran Ahmeti'nin ölüm sebebi ne? Kurtlar Vadisi, Muhteşem Yüzyıl dizilerinde rol alan...

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Mutlu Ol Yeter (dayı) (TV Dizisi)

2014 - The Judgement (Yussein) (Sinema Filmi)

2014 - Limonata (Fuat) (Sinema Filmi)

2014 - Büyük Sürgün Kafkasya (TV Dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl (Hüsrev Paşa) (TV Dizisi)

2012 - Takip: İstanbul (Sinema Filmi)

2012 - Son Yaz Balkanlar 1912 (TV Dizisi)

2011 - Güzel Günler Göreceğiz (Sinema Filmi)

2011 - Tek Başımıza (TV Dizisi)

2011 - Reis (Cemal) (TV Dizisi)

2011 - Karakol - Herkes Adalet İster (Zeynel) (TV Dizisi)

2010 - Hayde Bre (Manko) (Sinema Filmi)

2009 - Hicran Yarası (TV Dizisi)

2009 - Balkan Düğünü (Leka) (TV Dizisi) 2009

2009 - Bahar Dalları (Cevdet) (TV Dizisi) 2009

2007 - 2009 - Elveda Rumeli (Dimitri) (TV Dizisi)

2007 - Izstop (Sinema Filmi)

2007 - 10 (Sinema Filmi)

2004 - Bal – Can – Can (Sinema Filmi)

2001 - Stories about Love (Sinema Filmi)

1998 - Puppet Show (Sinema Filmi)