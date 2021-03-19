



HUKUK HESABI SORACAK

Hareket edenler için hukuki yollara başvurduk. Bunun hesabını yüce adaletimiz soracak. Bunun affedilir bir yanı yok. Orhan Gencebay gibi Atatürkçü, vatansever bir sanatçı bir daha kolay kolay gelmez. Orhan Gencebay gönlü çok geniş, iyilik sever, koca yürekli bir isim. O Türkiye'nin Orhan Baba'sıdır. Ona bu hakareti edenlere yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN