'Devletime saygılı biriyim" dediği ve Başkan Erdoğan'a karşı saygılı olunmasını istediği için saldırıların hedefi olan sanatçı Orhan Gencebay linç çetesinin itibarsızlaştırma çabalarına sert çıktı. Gencebay, "Bazı zavallı cahiller ve art niyetliler Atatürk'ümüze, Peygamber Efendimize öyle hakaretler ediyorlar ki, tahammül etmek imkansız." dedi.
Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Gencebay şu ifadeleri kullandı:
TAHAMMÜL ETMEK İMKANSIZ
"Bazı zavallı cahiller ve art niyetliler Atatürk'ümüze, Peygamber Efendimize öyle hakaretler ediyorlar ki, tahammül etmek imkansız. Bu cahiller bana hakaret etseler ne fark eder.
BİLGİYE DAYALI KONUŞTUM
Ben ne konuştuysam hepsini bilerek ve bilgiye dayalı konuştum. Atatürk'ümüz der ki; "Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır."
KİM İYİ HİZMET EDERSE ONA SAYGI DUYARIM VE SAHİP ÇIKARIM
Ben her zaman vatanımın ve devletimin yanındayım. Ülkeme kim iyi hizmet ederse ona saygı duyarım ve sahip çıkarım."