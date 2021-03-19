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    • 19.03.2021 07:32
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    • 19.03.2021 07:32
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    'dan linç çetesine sert cevap: Zavallı cahiller

    ‘Devletime saygılı biriyim” dediği ve Başkan Erdoğan'a karşı saygılı olunmasını istediği için saldırıların hedefi olan sanatçı linç çetesinin itibarsızlaştırma çabalarına sert çıktı. Gencebay, "Bazı zavallı cahiller ve art niyetliler Atatürk'ümüze, Peygamber Efendimize öyle hakaretler ediyorlar ki, tahammül etmek imkansız." dedi.

    Orhan Baba'dan linç çetesine sert cevap

    'Devletime saygılı biriyim" dediği ve Başkan Erdoğan'a karşı saygılı olunmasını istediği için saldırıların hedefi olan sanatçı Orhan Gencebay linç çetesinin itibarsızlaştırma çabalarına sert çıktı. Gencebay, "Bazı zavallı cahiller ve art niyetliler Atatürk'ümüze, Peygamber Efendimize öyle hakaretler ediyorlar ki, tahammül etmek imkansız." dedi.



    Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a konuşan Gencebay şu ifadeleri kullandı:

    TAHAMMÜL ETMEK İMKANSIZ
    "Bazı zavallı cahiller ve art niyetliler Atatürk'ümüze, Peygamber Efendimize öyle hakaretler ediyorlar ki, tahammül etmek imkansız. Bu cahiller bana hakaret etseler ne fark eder.



    BİLGİYE DAYALI KONUŞTUM
    Ben ne konuştuysam hepsini bilerek ve bilgiye dayalı konuştum. Atatürk'ümüz der ki; "Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır."


    KİM İYİ HİZMET EDERSE ONA SAYGI DUYARIM VE SAHİP ÇIKARIM
    Ben her zaman vatanımın ve devletimin yanındayım. Ülkeme kim iyi hizmet ederse ona saygı duyarım ve sahip çıkarım."



        Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sevim Emre de, "Gencebay'a hakaret eden bu zavallıların adalet karşısında kendilerini nasıl ifade edeceklerini merak ediyorum.



        HUKUK HESABI SORACAK
        Hareket edenler için hukuki yollara başvurduk. Bunun hesabını yüce adaletimiz soracak. Bunun affedilir bir yanı yok. Orhan Gencebay gibi Atatürkçü, vatansever bir sanatçı bir daha kolay kolay gelmez. Orhan Gencebay gönlü çok geniş, iyilik sever, koca yürekli bir isim. O Türkiye'nin Orhan Baba'sıdır. Ona bu hakareti edenlere yazıklar olsun."         ifadelerini kullandı.

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