Erdoğan, halkımıza hizmet vermek için var gücüyle çalışıyor. Yıllardır tanıyorum kendisini. "Siyasette en önemli hedefim yerli ve milli değerlerimizi korumak" demişti bana yıllar önce. Bu hedefini de başarmak için kararlı şekilde çalışıyor. Ülkemizin daha iyi olması için yapılan her şeyi desteklerim ben. Muhalefetsiz olmaz ama sadece muhalefet yapmak için eleştirmek doğru değil. Muhalefet de, iktidar da vatanımızın iyi olacağı değerlerde birleşmeli. Özellikle de milli konularda. Muhalefetin de mantığı olmalı. Çıkıp hâlâ "Suriye'de ne işin var?" diyenler var. Ben de onlara soruyorum: Avrupa'nın, Amerika'nın Suriye'de ne işi var? Atatürk "Ülkemizin güvenliği Musul ve Kerkük'ten başlar" demişti. "Suriye'de ne işimiz var?" diyenler Atamızı iyi tanımıyor demek ki.