İSMAİL TUNÇBİLEK KİMDİR?

İsmail Tunçbilek, 20 Ağustos 1977 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Müziğe 10 yaşında babasının gece gazinodan gelirken yanında getirmiş olduğu bir cura bağlama ile oyun oynayarak başladı. Babasının da müzisyen olması (Sabri Tunçbilek) onun müzikte çok farklı yönlerde gelişmesine yardımcı oldu. İlk öğrenimini Bursa'da tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi Thm Korosu ile çalışmalarda bulundu. 13 yaşına kadar Trt Thm repertuarının %90'nını bitirdi. Babası kendisine çeşitli yollar göstererek ona Klasik Türk Müziği notaları, saz semaileri, peşrevler, longalar ve klarnet metotları çaldırmaya başladı.

13 yaşında üniversitelerarası THM (Türk Halk Müziği) yarışmalarında solo saz dalında birincilikler aldı. Bağlama dersleri verdi. 14 yaşında Bursa Büyükşehir Belediyesi Konservatuarında Yücel Paşmakçı ve İTÜ öğretim üyelerinin denetiminde yapılan öğretim üyeliği sınavlarını birincilikle kazandı ve öğretim üyesi oldu. Tek amacı onu İTÜ'den şahsi çıkarlar nedeni ile uzaklaştıran öğretim üyelerine bir ders vermekti.