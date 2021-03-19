KAPTANLAR KİMLER OLDU?

Survivor'da kazanan takım perşembe akşamı belli oldu. Ödül ve voleybol maçı heyecanı ile ekranlara gelen Survivor 2021'de takımlar yiyecek kazanmak için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Tv8 ekranlarında haftanın belirli günleri yayınlanan Survivor 2021'in 18 Mart tarihli son bölümünde parkurda rakibini mağlup eden gönüllüler takımı et ve makarna ödülüne kavuşmanın sevincini yaşadı. İrem Kanan ve Acun Ilıcalı'nın yer aldığı voleybol maçında ise Acun Medya'yı tutan yarışmacılar ödülden faydalandı. Bu haftanın kaptanları da Batuhan ve Dora oldu.