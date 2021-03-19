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    • 19.03.2021 09:33
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    ödül oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? ?

    Dün akşamdan bu yana ödül oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? Sorusunun cevabı merak ediliyor ve araştırılıyor. TV8’in sevilen yarışması Survivor’da dün akşam yine heyecan dolu mücadele vardı ve izlemeyi kaçıranlar hangi takımın galip geldiğini öğrenmek istiyor. Ödül oyunu sonrasında Acun Ilıcalı ve ekibi ile oynanan ? Takım kaptanları da de belli oldu. Yaşananları haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

    Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? 18 Mart Survivor voleybol maçının galibi kim oldu? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanmaya başlandı. Acun Medya ve Survivor yarışmacılarının voleybol oyunu hem heyecanlı hem de eğlenceliydi. Keyifli anlar yaşayan izleyiciler sonrasında ödül oyunu için mücadele veren takımları seyretti, peki şanslı taraf hangisi oldu? Takım kaptanları bu hafta kimler seçildi? İşte yaşananlar…

    KAPTANLAR KİMLER OLDU?

    Survivor'da kazanan takım perşembe akşamı belli oldu. Ödül ve voleybol maçı heyecanı ile ekranlara gelen Survivor 2021'de takımlar yiyecek kazanmak için zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Tv8 ekranlarında haftanın belirli günleri yayınlanan Survivor 2021'in 18 Mart tarihli son bölümünde parkurda rakibini mağlup eden gönüllüler takımı et ve makarna ödülüne kavuşmanın sevincini yaşadı. İrem Kanan ve Acun Ilıcalı'nın yer aldığı voleybol maçında ise Acun Medya'yı tutan yarışmacılar ödülden faydalandı. Bu haftanın kaptanları da Batuhan ve Dora oldu.

    SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Ünlüler ile Gönüllüler takımı ödül oyunu için nefes kesen anları ekranlara getirdi. Ödül, oyun öncesi biftek, fırında makarna, patates salatası içeren yemek olarak açıklandı. Deniz üzerine kurulan parkurda zipline, denge tahtası gibi engellerden kurtulmaya çalışan yarışmacılar kazanmak için ter döktü. Birleşme partisine doğru rekabetin arttığı yarışmada kıran kırana mücadeleyi 10-6 skorla gönüllüler takımı kazandı.

    Survivor'da gönüllüler takımı ödülü kazanırken ünlüler takımı ise büyük üzüntü yaşadı. Diğer yandan İsmail ve Dora arasında çıkan tartışma gerilime sebep oldu.

        VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

        Heyecanlı anlara neden olan Survivor volaybol maçında Aleyna Kalaycıoğlu ve Ayşe, Berkay'a karşı Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Hanzade takım oluşturdu. Nefes kesen anlara sahne olan Survivor'da ilk set 19-17 olarak tamamlandı.Son sette ise 21-18 ile bitti. Böylede 3-2 skorla Acun Medya maçın galibi oldu.
        Voleybol maçında Acun Medya'yı destekleyen yarışmacılar böylece ödülden faydalanma şansı kazandı.
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